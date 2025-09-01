search
Θανάσης Τσαλταμπάσης: Δεν έχω μείνει ποτέ άνεργος – Αν είσαι καλός στη δουλειά σου, θα έχεις και προτάσεις

01.09.2025 09:17
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Enjoy της εφημερίδας «Δημοκρατία» Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στις δυσκολίες στον χώρο του θεάτρου, τονίζοντας ότι είναι μία δουλειά με αβεβαιότητα.

«Στο θέατρο δεν θα βγάλεις χρήματα. Δεν είναι ο χώρος που θα βγάλεις χρήματα. Θα καλύψεις όμως τις βασικές σου ανάγκες. Δόξα τω Θεώ, ζω καλά μέσα από τη δουλειά μου. Δεν έχω μείνει ποτέ άνεργος, συνεχίζω να βιοπορίζομαι μέσα από αυτό που μου αρέσει και νιώθω ευλογημένος και τυχερός γιατί ξέρω ότι στον καλλιτεχνικό χώρο τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά δύσκολα», είπε αρχικά ο Θανάσης Τσαλταμπάσης.

Και πρόσθεσε: «Βλέπω τι γίνεται γύρω μου. Δεν είναι σίγουρη δουλειά, αλλά δεν είναι και άδικη, αν την τρέχεις με συνέπεια. Χρειάζεται υπομονή. Αν είσαι καλός στη δουλειά σου, θα έχεις και προτάσεις. Αν είσαι καλός, θα γίνεις και γνωστός, αυτό πιστεύω. Ξέρω πολλούς συναδέλφους μου, που δεν τα βγάζουν εις πέρας από το θέατρο και κάνουν και άλλες δουλειές, όπως σερβιτόροι, και δεν τα παρατάνε. Και η δυσκολία της δουλειάς έχει μια γοητεία, κάτι το ρομαντικό, συνεχίζεις να είσαι καλλιτέχνης. Αυτό είναι παράδοξο, αλλά ωραίο. Να κυνηγάς με πάθος μια δουλειά κάθε χρόνο, όπως όταν ξεκίνησες. Έχει κάτι ερωτικό… Η ομορφιά της δουλειάς μας ξεκινά από τις πρόβες, είναι πάντοτε τόσο δημιουργικές».

