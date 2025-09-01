search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025
01.09.2025

Αιμίλιος Χειλάκης: Έχω πέσει θύμα της cancel culture, μου έχουν ευχηθεί μέχρι θάνατο

01.09.2025 09:09
Στο ένθετο «Κ» της Καθημερινής της Κυριακής παραχώρησε συνέντευξη ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Ο γνωστός ηθοποιός, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και για τη νέα θεατρική του προσπάθεια, το #Cancel, που ανεβαίνει τον Οκτώβριο στο Θέατρο Αθηνών.

«Στις μέρες μας, το “διαφωνώ” σημαίνει “σε ακυρώνω, δεν θέλω να υπάρχεις”. Το βλέπεις καθημερινά στα social media αυτό το κύμα να “ακυρωθεί” ένας άνθρωπος επαγγελματικά, ψυχολογικά, ακόμα και στη φυσική του υπόσταση. Δεν είναι τυχαίες όλες αυτές οι γυναικοκτονίες. Ξεκινούν από την πεποίθηση ότι μπορώ να ακυρώσω τη ζωή κάποιου», σχολιάζει ο Αιμίλιος Χειλάκης, με αφορμή τη θεματική της νέας του παράστασης.

«Προσωπικά, έχω υπάρξει θύμα αυτής της κουλτούρας, μου έχουν ευχηθεί από #CancelΧειλάκης μέχρι θάνατο. Επιλέγω πάντα να απαντώ ευγενικά, γιατί η κακολογία γεννά μόνο κακό», παραδέχεται ο ηθοποιός.

«Στα 55 μου δεν σκέφτομαι πότε θα πάρω σύνταξη αλλά πώς θα εναρμονίζομαι με τη νέα προοπτική. Ξέρεις τι είναι προοπτική; Είναι το πώς κοιτάς μπροστά σου. Κι εγώ θέλω να κοιτάω μόνο μπροστά», κατέληξε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

