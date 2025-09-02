CineFIX: Παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Driant Zeneli την Πέμπτη 4/9 – Το πρόγραμμα του αφιερώματος

Το CineFIX, ο θερινός κινηματογράφος του ΕΜΣΤ, συνεχίζει τη λειτουργία του έως τα τέλη Σεπτεμβρίου – μη χάσετε τις επόμενες προβολές.



Μέρος της Αποστολής του ΕΜΣΤ είναι και η διερεύνηση του πλούσιου και πολύπλοκου πολιτισμικού περιβάλλοντος, καθώς και της ιστορίας, στην ευρύτερη γεωγραφική/γεωπολιτική περιοχή όπου βρίσκεται η Ελλάδα — Βαλκάνια, Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στις 21:00, διοργανώνει μια ειδική βραδιά αφιερωμένη στις ταινίες του διεθνώς αναγνωρισμένου Αλβανού καλλιτέχνη Driant Zeneli, ο οποίος εκπροσώπησε την Αλβανία στην Μπιενάλε της Βενετίας τo 2019 και συμμετέχει στη μεγάλη ομαδική έκθεση του Μουσείου, με τίτλο Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή.



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας με τίτλο When Winds in Monsoon Play, the White Peacock Will Sweep Away, ενώ θα προβληθεί και μια επιλογή από παλαιότερες αλλά και πρόσφατες ταινίες του.



Μετά τις προβολές θα ακολουθήσει σύντομο Q&A με τον σκηνοθέτη.



ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

When Winds in Monsoon Play, the White Peacock Will Sweep Away, 2025

21’21’’

Μια οπερατική ταινία που εξελίσσεται στο Κοινοβούλιο της Ντάκα και στο Κέντρο Τέχνης Srihatta στο Sylhet, στο Μπανγκλαντές. Μέσα από την αλληγορική ιστορία ενός λευκού παγονιού που ερωτεύεται το ίδιο του το δάκρυ, ο Zeneli συνθέτει μια ποιητική αφήγηση δομημένη γύρω από τις έξι εποχές του Βεγγαλικού ημερολογίου και ξεδιπλώνει πολλαπλά επίπεδα ερμηνείας, αγγίζοντας πολιτικά και οικολογικά ζητήματα. Το έργο αντλεί αναφορές από το κίνημα της «Επανάστασης του Ιουλίου, 2024», κατά την οποία περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα κύμα διαδηλώσεων και σημαντικών πολιτικών αλλαγών στο Μπανγκλαντές, που οδήγησαν στην πτώση της μακροχρόνιας ηγεσίας της Sheikh Hasina.

Το μπαρόκ μουσικό υπόβαθρο της ταινίας έχει διασκευαστεί από τον μαέστρο Francesco Aliberti και ερμηνεύεται από τον κόντρα-τενόρο Pasquale Auricchio. Η μουσική, σε σύγχρονη σύνθεση και ενορχήστρωση, συνδυάζει επιρροές του Μπαρόκ με παραδοσιακά Βεγγαλικά μουσικά όργανα και στοιχεία, δημιουργώντας μια πρωτότυπη και υβριδική μουσική ταυτότητα.



These Sweet Murky Waters, 2023

13’ 16”

Ένα ποιητικό ταξίδι μέσα από την τέχνη, τη μνήμη και την οικολογία, αυτή η ταινία φαντάζεται την πρώτη γυναίκα επιστήμονα της Αλβανίας, τη Sabiha Kasimati, ως μια σύγχρονη Προμηθέα. Συνδυάζοντας ιστορία, μυθολογία και ρομποτική, τιμά το πάθος της για τη βιοποικιλότητα και την αντίστασή της στην καταπίεση, μετατρέποντας το τραγικό της πεπρωμένο σε μια λαμπρή πράξη αντίστασης και αναγέννησης.



Η Tριλογία: The Animals. Once Upon a Time … in a Present Time, 2019 – 2022

Kεφάλαιο 1: No Wise Fish Would Escape Without Flying, 2019

7’ 10”

Σε μια παιχνιδιάρικη αλληγορία, παιδιά βοηθούν ένα παγιδευμένο ψάρι να ξεφύγει από έναν καρχαρία και ένα δίχτυ. Το σκηνικό είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη του Κοσσυφοπεδίου, ένα φουτουριστικό κτίριο-ορόσημο, παράδειγμα της σπουδαίας παράδοσης του Μπρουταλισμού στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Συνδυάζοντας φαντασία, ιστορία και τεχνολογία, η ταινία μεταμορφώνει την αρχιτεκτονική σε μια αισιόδοξη αφήγηση, μεταδίδοντας ένα σοφό μήνυμα στους νέους και επαναπροσδιορίζοντας τη γνώση ως μια ζωντανή, απελευθερωτική δύναμη.



Kεφάλαιο 2: How Deep Can a Dragonfly Swim Under the Ocean? 2021

11’ 23”

Μια λιβελούλα που έχει παγιδευτεί μέσα στην Πυραμίδα των Τιράνων, ένα μνημείο για τον δικτάτορα Ενβέρ Χότζα, συμβολίζει την ανθεκτικότητα αλλά και τον περιορισμό. To φιλμ είναι μεταφορά της πραγματικής εμπειρίας του Roland Risto, ο οποίος εκτίει ποινή 21 ετών σε απομόνωση σε αλβανική φυλακή, και κατασκευάζει ρομποτικά έντομα με αυτοσχέδια μέσα για να περάσει την ώρα του. Τρεφόμενη με ένα απολίθωμα χταποδιού, αλλά ανίκανη να πετάξει, η λιβελούλα γίνεται μια μεταφορά για τον αγώνα της ανθρωπότητας να ξεπεράσει τα επιβαλλόμενα όρια, συνδυάζοντας τη μνήμη, την αρχιτεκτονική και τη μεταμόρφωση σε μια διαλογιστική σκέψη για την ελευθερία και την προσαρμογή.



Κεφάλαιο 3: The Firefly Keeps Falling and the Snake Keeps Growing, 2022

11’ 46”

Εμπνευσμένη από έναν αρχαίο μύθο, η ταινία αυτή εκτυλίσσεται στο κατεστραμμένο από πυρκαγιά Κεντρικό Ταχυδρομείο των Σκοπίων, ένα σπουδαίο παράδειγμα Μπρουταλισμού, που χτίστηκε το 1974 επί Τίτο, κτίριο που σήμερα συγκαταλέγεται στη λίστα με τα πλέον απειλούμενα κτίρια της UNESCO. Το φιλμ δημιουργήθηκε σε συνεργασία με φοιτητές μηχανικής και μεταμορφώνει ένα μνημείο ευθραυστότητας σε έναν χώρο φαντασίας, ανθεκτικότητας και συλλογικής δημιουργίας.



Those Who Tried to Put the Rainbow Back in the Sky, 2012

7’50”

Η ταινία, που διαδραματίζεται στο αλβανικό χωριό Velmisht, ακολουθεί τρεις ανθρώπους και μια πάπια που ανακαλύπτουν ένα πεσμένο ουράνιο τόξο πάνω σε ένα πλοίο. Η προσπάθειά τους να το επιστρέψουν στον ουρανό μετατρέπεται σε μια διαλογιστική αναζήτηση για τα όνειρα, τις ρίζες και τα πεπρωμένα σε αναστολή.



When Ι Grow Up Ι Want to Be an Artist, 2007

21’55”

Ο πατέρας του καλλιτέχνη, που κάποτε ήταν ζωγράφος του κομμουνιστικού καθεστώτος επί Χότζα και αργότερα πλαστογράφος για βίζες, αναλογίζεται την τέχνη ως πολιτική και κοινωνική επιβίωση. Καθώς ζωγραφίζει τον γιο του με το στιλ που κάποτε προοριζόταν για δικτάτορες, η αφήγηση συνυφαίνει την προσωπική αποτυχία με την ταραχώδη ιστορία της Αλβανίας, θολώνοντας τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψεύδους σε ένα στοιχειωτικό, μαγικό πορτρέτο.



Συνολική διάρκεια: 95’

