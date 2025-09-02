ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ακαταδίωκτο – «Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται στο ζήτημα του ακαταδίωκτου του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη στιγμή που ο οργανισμός ενσωματώθηκε στην ΑΑΔΕ.
Όπως είναι γνωστό, με τροπολογία που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, προβλέπεται το ακαταδίωκτο για τον μεταβατικό πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα είναι ο διευθυντής Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, Γιάννης Καββαδάς, καθώς, όπως εξηγούν πηγές της Αρχής, ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να κάνει πληρωμές, μέχρι να οριστεί ο νέος μόνιμος πρόεδρος.
Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνεται να πείθουν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σημειώνει ότι «μετά τη σπουδή της κυβέρνησης να κλείσει άρον-άρον τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη βιαστική και ανοργάνωτη μεταφορά του στη ΑΑΔΕ, έρχεται τώρα η συγκεκριμένη διάταξη σε άσχετο νομοσχέδιο και μάλιστα τη στιγμή που τα δημοσιεύματα μιλούν για νέα δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα και αποκαλυπτικά στοιχεία».
«Επειδή δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς, την καλούμε να απαντήσει ξεκάθαρα:
Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Διαβάστε επίσης
Μυλωνάκης: Δεν έλαβα υπόμνημα από πρόσωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά εσωτερικό σημείωμα συνεργάτη
Άγρια κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τις «Μαύρες Βίβλους»
Προθέρμανση Τσίπρα ενόψει Θεσσαλονίκης με επίθεση στην κυβέρνηση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.