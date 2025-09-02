ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ακαταδίωκτο – «Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη»

Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται στο ζήτημα του ακαταδίωκτου του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη στιγμή που ο οργανισμός ενσωματώθηκε στην ΑΑΔΕ.

Όπως είναι γνωστό, με τροπολογία που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, προβλέπεται το ακαταδίωκτο για τον μεταβατικό πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα είναι ο διευθυντής Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, Γιάννης Καββαδάς, καθώς, όπως εξηγούν πηγές της Αρχής, ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να κάνει πληρωμές, μέχρι να οριστεί ο νέος μόνιμος πρόεδρος.

Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνεται να πείθουν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σημειώνει ότι «μετά τη σπουδή της κυβέρνησης να κλείσει άρον-άρον τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη βιαστική και ανοργάνωτη μεταφορά του στη ΑΑΔΕ, έρχεται τώρα η συγκεκριμένη διάταξη σε άσχετο νομοσχέδιο και μάλιστα τη στιγμή που τα δημοσιεύματα μιλούν για νέα δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα και αποκαλυπτικά στοιχεία».

«Επειδή δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς, την καλούμε να απαντήσει ξεκάθαρα:

Ποιος ο σκοπός της συγκεκριμένης τροπολογίας;

Ποιος ο λόγος θέσπισης ακαταδίωκτου για μια προσωρινή διοίκηση η οποία προφανώς δεν φέρει ευθύνη για όσα προηγήθηκαν;

Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα του Οργανισμού; Ή ακολουθούμε το δόγμα βλέποντας, κουκουλώνοντας και κάνοντας;

Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

