Πούτιν: Η Ρωσία επιδιώκει ισχυρές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με Κίνα και Μογγολία

Η Ρωσία επιδιώκει ειλικρινά να αναπτύξει τις σχέσεις της τόσο με τη Μογγολία όσο και με την Κίνα, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τριμερούς συνάντησης με τους ηγέτες αυτών των χωρών στο Πεκίνο.

«Η Ρωσία επιδιώκει ειλικρινά την πολύπλευρη ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών, ισότιμων και ολοκληρωμένων σχέσεων τόσο με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας όσο και με τη Μογγολία», ανέφερε ο Πούτιν, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στην εφαρμογή Telegram του Κρεμλίνου.

