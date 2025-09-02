search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 08:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 07:05

Πούτιν: Η Ρωσία επιδιώκει ισχυρές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με Κίνα και Μογγολία

02.09.2025 07:05
putin_new_123

Η Ρωσία επιδιώκει ειλικρινά να αναπτύξει τις σχέσεις της τόσο με τη Μογγολία όσο και με την Κίνα, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τριμερούς συνάντησης με τους ηγέτες αυτών των χωρών στο Πεκίνο.

«Η Ρωσία επιδιώκει ειλικρινά την πολύπλευρη ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών, ισότιμων και ολοκληρωμένων σχέσεων τόσο με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας όσο και με τη Μογγολία», ανέφερε ο Πούτιν, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στην εφαρμογή Telegram του Κρεμλίνου.

Διαβάστε επίσης

Απέπλευσε ξανά από τη Βαρκελώνη ο στολίσκος για τη Γάζα

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Κάθε οικογένεια μετρά νεκρούς και τραυματίες- Τι προκάλεσε τη φονική δόνηση

Ο Πούτιν προτείνει στα μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης να εκδώσουν κοινά ομόλογα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
makrinitsa new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ζευγαριού Βέλγων στη Μακρινίτσα

texniti noimosini 998- new
BUSINESS

Η Deloitte φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στον έλεγχο με την πλατφόρμα Omnia

eortologio3004
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

ΟΠΕΚΑ: Επίδομα έως 600 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ – Επίδομα Παιδιού: Έκλεισε προσωρινά η πλατφόρμα Α21 – Πότε είναι η επόμενη πληρωμή

intralot-new
BUSINESS

Η PE SUB HOLDINGS ανεβάζει το ποσοστό της στην Intralot στο 34,35%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

akinita 554- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Έρχεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια, αμφίβολο αν θα ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 08:26
makrinitsa new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ζευγαριού Βέλγων στη Μακρινίτσα

texniti noimosini 998- new
BUSINESS

Η Deloitte φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στον έλεγχο με την πλατφόρμα Omnia

eortologio3004
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

1 / 3