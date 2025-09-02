search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

02.09.2025 07:01

Ρωσία: Απομάκρυνση 320 κατοίκων από τη Ροστόφ μετά από επίθεση ουκρανικού drone

02.09.2025 07:01
Περισσότεροι από 300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τα διαμερίσματά τους, μετά από επίθεση με drone από την Ουκρανία στην περιοχή Ροστόφ, δήλωσε την Τρίτη ο κυβερνήτης, Γιούρι Σλιούσαρ.

«Ένα μη εκραγέν βλήμα (drone) βρέθηκε σε ένα από τα διαμερίσματα», είπε ο Σλιούσαρ στην εφαρμογή Telegram. «Ως προφύλαξη, απομακρύνθηκαν 320 κάτοικοι του κτηρίου».

Πρόσθεσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε αρκετές πολυκατοικίες και ξέσπασαν μικρές πυρκαγιές στην περιοχή. 

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν ελαφρά, συμπλήρωσε ο Σλιούσαρ

ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ – Επίδομα Παιδιού: Έκλεισε προσωρινά η πλατφόρμα Α21 – Πότε είναι η επόμενη πληρωμή

BUSINESS

Η PE SUB HOLDINGS ανεβάζει το ποσοστό της στην Intralot στο 34,35%

ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μη κρατικά ΑΕΙ: Αμηχανία της κυβέρνησης μπροστά σε ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων

LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Έρχεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια, αμφίβολο αν θα ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα

