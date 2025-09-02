Ρωσία: Απομάκρυνση 320 κατοίκων από τη Ροστόφ μετά από επίθεση ουκρανικού drone

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Περισσότεροι από 300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τα διαμερίσματά τους, μετά από επίθεση με drone από την Ουκρανία στην περιοχή Ροστόφ, δήλωσε την Τρίτη ο κυβερνήτης, Γιούρι Σλιούσαρ.
«Ένα μη εκραγέν βλήμα (drone) βρέθηκε σε ένα από τα διαμερίσματα», είπε ο Σλιούσαρ στην εφαρμογή Telegram. «Ως προφύλαξη, απομακρύνθηκαν 320 κάτοικοι του κτηρίου».
Πρόσθεσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε αρκετές πολυκατοικίες και ξέσπασαν μικρές πυρκαγιές στην περιοχή.
Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν ελαφρά, συμπλήρωσε ο Σλιούσαρ
