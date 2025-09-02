search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:38
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

02.09.2025 14:59

Στέγη: «Καμπανάκι» από Πειραιώς – Λείπουν 180.000 σπίτια, το κενό δεν καλύπτεται άμεσα

02.09.2025 14:59
akinita

«Βόμβα» στις προσπάθειες της κυβέρνησης να παρουσιάσει μια βελτιωμένη εικόνα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα βάζει έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με την οποία από την αγορά «λείπουν» περίπου 180.000 σπίτια και ότι το έλλειμμα αυτό δεν πρόκειται να καλυφθεί εύκολα ή/και σύντομα.

Η έκθεση κάνει λόγο για δραματική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά κατοικίας, επισημαίνοντας ότι, ενώ υπήρξε ανάκαμψη της οικοδομής, η αύξηση της ζήτησης λόγω της golden visa και η μείωση του αποθέματος εξαιτίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης, εκτινάσσουν το έλλειμμα σε κατοικίες περίπου στις 180.000 σπίτια, με αποτέλεσμα οι τιμές των ακινήτων να παραμένουν απαγορευτικές για τους πολίτες που αναζητούν κατοικία.

Οι υπολογισμοί της Πειραιώς βασίζονται στις απογραφές του 2011 και του 2021, σε συνδυασμό με στοιχεία από τη βραχυχρόνια μίσθωση, και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα υπάρχει έλλειμμα περίπου 180.000 κατοικιών, το οποίο επιτείνεται από την αύξηση της ζήτησης, αλλά και από τη στροφή σημαντικού αριθμού κατοικιών στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Οι υπολογισμοί στηρίχθηκαν σε τρία βασικά στοιχεία:

  • Απόθεμα και ζήτηση: Το διάστημα 2011–2021 το συνολικό απόθεμα κατοικιών αυξήθηκε κατά 225.000 μονάδες, αλλά η ζήτηση για κατοικία αυξήθηκε κατά 405.000 μονάδες. Από αυτές, οι 197.000 προήλθαν από τον σχηματισμό νέων νοικοκυριών, ενώ οι 208.000 απορροφήθηκαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση.
  • Βραχυχρόνια μίσθωση: Η ταχεία ανάπτυξη τουριστικών και βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει αποσύρει περίπου 180.000 κατοικίες από τη μακροχρόνια αγορά. Αυτό λειτουργεί ως καταλύτης ανισορροπίας, στενεύοντας τα περιθώρια για τους μόνιμους κατοίκους.
  • Νέες κατασκευές: Με δεδομένους τους τρέχοντες ρυθμούς οικοδομικής δραστηριότητας, η κάλυψη του ελλείμματος θα απαιτήσει τουλάχιστον πέντε χρόνια, εφόσον δεν υπάρξουν νέες παρεμβάσεις. Η περιορισμένη ταχύτητα αναπλήρωσης υποδεικνύει ότι η ανισορροπία θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στις τιμές.

Παράλληλα, οι εποχικές και δευτερεύουσες κατοικίες, αν και αυξήθηκαν (857 χιλ. το 2021 έναντι 730 χιλ. το 2011), δεν καλύπτουν το διαρθρωτικό κενό. Η μείωση στις κενές προς ενοικίαση και πώληση κατοικίες κατά 10,4% και 33,1% αντίστοιχα δείχνει την περιορισμένη ρευστότητα της αγοράς.

