Στέγη: «Καμπανάκι» από Πειραιώς – Λείπουν 180.000 σπίτια, το κενό δεν καλύπτεται άμεσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Βόμβα» στις προσπάθειες της κυβέρνησης να παρουσιάσει μια βελτιωμένη εικόνα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα βάζει έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με την οποία από την αγορά «λείπουν» περίπου 180.000 σπίτια και ότι το έλλειμμα αυτό δεν πρόκειται να καλυφθεί εύκολα ή/και σύντομα.
Η έκθεση κάνει λόγο για δραματική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά κατοικίας, επισημαίνοντας ότι, ενώ υπήρξε ανάκαμψη της οικοδομής, η αύξηση της ζήτησης λόγω της golden visa και η μείωση του αποθέματος εξαιτίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης, εκτινάσσουν το έλλειμμα σε κατοικίες περίπου στις 180.000 σπίτια, με αποτέλεσμα οι τιμές των ακινήτων να παραμένουν απαγορευτικές για τους πολίτες που αναζητούν κατοικία.
Οι υπολογισμοί της Πειραιώς βασίζονται στις απογραφές του 2011 και του 2021, σε συνδυασμό με στοιχεία από τη βραχυχρόνια μίσθωση, και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα υπάρχει έλλειμμα περίπου 180.000 κατοικιών, το οποίο επιτείνεται από την αύξηση της ζήτησης, αλλά και από τη στροφή σημαντικού αριθμού κατοικιών στη βραχυχρόνια μίσθωση.
Οι υπολογισμοί στηρίχθηκαν σε τρία βασικά στοιχεία:
Παράλληλα, οι εποχικές και δευτερεύουσες κατοικίες, αν και αυξήθηκαν (857 χιλ. το 2021 έναντι 730 χιλ. το 2011), δεν καλύπτουν το διαρθρωτικό κενό. Η μείωση στις κενές προς ενοικίαση και πώληση κατοικίες κατά 10,4% και 33,1% αντίστοιχα δείχνει την περιορισμένη ρευστότητα της αγοράς.
Διαβάστε επίσης
Μας… αγοράζουν Τούρκοι και Ισραηλινοί – Το διπλό «μπουμ» στη Χρυσή Βίζα και η κινέζικη υποχώρηση
Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως… «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»
ΟΠΕΚΑ – Επίδομα Παιδιού: Έκλεισε προσωρινά η πλατφόρμα Α21 – Πότε είναι η επόμενη πληρωμή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.