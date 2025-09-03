ΔΕΘ 2025: Αναζητούν μέτρα – έκπληξη για να εντυπωσιάσουν την μεσαία τάξη και να αλλάξουν το βαρύ κλίμα

Μέτρα έκπληξη, άμεσα εφαρμόσιμα και ικανά να προκαλέσουν θετικό σοκ στην κοινωνία, φαίνεται ότι αναζητά μέχρι την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η πίεση είναι πλέον εμφανής: οι δημοσκοπήσεις δείχνουν υποχώρηση της ΝΔ, η μεσαία τάξη αισθάνεται παραγκωνισμένη, και η ανάγκη για χειροπιαστά αποτελέσματα γίνεται επιτακτική. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικού πειραματισμού, με το πακέτο μέτρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ —που ενδέχεται να φτάσει τα 2 δισ.— να λειτουργεί κυρίως ως μοχλός εντυπώσεων και ενίσχυσης της κοινωνικής εμπιστοσύνης.

Οι βασικές εξαγγελίες είναι ήδη γνωστές: αύξηση του αφορολόγητου ορίου, αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ και μέτρα υπέρ οικογενειών με παιδιά, με ιδιαίτερη μέριμνα για πολύτεκνους. Παράλληλα, η κυβέρνηση φαίνεται να κρατάει «απόθεμα» ενός ή δύο μέτρων με άμεση εφαρμογή, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ισχυρή αντίδραση στην κοινωνία και να στρέψουν την προσοχή μακριά από τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας.

Η Teneo επισημαίνει ότι η μεσαία τάξη, που στήριξε τις εκλογικές νίκες της ΝΔ το 2019 και το 2023, αισθάνεται πλέον ότι δεν ωφελήθηκε πλήρως από την οικονομική ανάκαμψη. Παράλληλα, η οικονομική πίεση παραμένει έντονη λόγω υψηλού πληθωρισμού, στάσιμων πραγματικών εισοδημάτων και των συνεπειών της κρίσης χρέους. Σε αυτό το περιβάλλον, οι άμεσα εφαρμόσιμες παρεμβάσεις δεν είναι απλώς ευπρόσδεκτες —είναι απαραίτητες για να δημιουργήσουν αίσθηση και να δώσουν στον πρωθυπουργό ένα πλεονέκτημα ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης του 2027.

Το πολιτικό στοίχημα είναι καθαρά πρακτικό: η κυβέρνηση καλείται να μετατρέψει την κοινωνική πίεση σε θετικό αποτέλεσμα και να επανασυνδεθεί με τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους. Αν τα μέτρα έκπληξη αποτύχουν να εντυπωσιάσουν ή δεν εφαρμοστούν γρήγορα, η εικόνα της κυβέρνησης ενδέχεται να παραμείνει στάσιμη, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για την αξιοπιστία και την ικανότητά της να διαχειριστεί τις πραγματικές προκλήσεις της κοινωνίας.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκονται μέτρα που, πέρα από τις κλασικές φοροελαφρύνσεις, στοχεύουν κυρίως στην άμεση ανακούφιση της μεσαίας τάξης και των οικογενειών, ενώ παράλληλα αναζητούνται πρωτοβουλίες-έκπληξη που θα δημιουργήσουν χειροπιαστά αποτελέσματα. Η κυβέρνηση εξετάζει κάθε μέτρο με προσοχή, δεδομένου ότι η πίεση από την οικονομική καθημερινότητα των νοικοκυριών είναι πλέον εμφανής.

Στα φορολογικά, στο τραπέζι βρίσκεται η δημιουργία ενός ενδιάμεσου συντελεστή για εισοδήματα 10.001–20.000 ευρώ, που σήμερα φορολογούνται με 22%, με στόχο την ελάφρυνση των μεσαίων εισοδημάτων. Παράλληλα, συζητείται η αύξηση του ορίου εφαρμογής του ανώτατου συντελεστή 44% (σήμερα άνω των 40.000 ευρώ), κίνηση που θα μπορούσε να ανακουφίσει τα υψηλότερα μεσαία εισοδήματα.

Σημαντικό μέρος του πακέτου προορίζεται για τη φορολογική στήριξη οικογενειών με παιδιά, με πιθανή αναπροσαρμογή του αφορολογήτου ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Η κίνηση αυτή στοχεύει όχι μόνο στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και στη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στον πληθωρισμό, στο κόστος στέγασης και στη συνολική φορολογική επιβάρυνση.

Στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, εξετάζονται αναπροσαρμογές στη φορολόγηση των ενοικίων, με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% για εισοδήματα 12.000–35.000 ευρώ, ώστε να μετριαστεί η απότομη αύξηση από 15% σε 35%. Στόχος είναι η ενεργοποίηση κλειστών κατοικιών και η μείωση της απόκρυψης εισοδημάτων, που παραμένει βασική πηγή πίεσης στην αγορά ακινήτων.

Επιπλέον, προβλέπονται παρεμβάσεις στα τεκμήρια διαβίωσης και στις ασφαλιστικές εισφορές, με στόχο τη μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης για τη μεσαία τάξη. Παράλληλα, δεν αποκλείονται στοχευμένες ενισχύσεις για συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και Σώματα Ασφαλείας, όπως η μείωση ή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα και εισοδηματικές ενισχύσεις.

Παρά τις εξαγγελίες, η αποτελεσματικότητα του πακέτου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα εφαρμογής και τη συνολική στρατηγική στέγασης. Χωρίς άμεση εφαρμογή, τα μέτρα κινδυνεύουν να παραμείνουν επικοινωνιακά εντυπωσιακά, ενώ οι στρεβλώσεις της αγοράς και οι οικονομικές πιέσεις των νοικοκυριών δεν αντιμετωπίζονται πλήρως. Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέτρα έκπληξη παραμένουν κρίσιμα: μικρές, άμεσα εφαρμόσιμες παρεμβάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν αίσθηση και να δείξουν στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται έγκαιρα στις ανάγκες της.

