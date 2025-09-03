search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

03.09.2025 11:34

ΔΥΠΑ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ του σχολικού έτους 2025-2026, σύμφωνα με τη ΣΟΧ2/2025.

H ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων, που υπέβαλλαν αίτηση σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των ΒΝΣ ΔΥΠΑ θα διαρκέσει από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]r) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

