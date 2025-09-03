Η πρώτη ανάρτηση της Μυρτώς Κοροβέση ως αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας: Αναλαμβάνω τον ρόλο με ευθύνη και πάθος

Την πρώτη της ανάρτηση ως Β΄ Αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, έκανε η Μυρτώ Κοροβέση, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι αναλαμβάνει τον ρόλο με ευθύνη και πάθος.

Αναλυτικά, γράφει η Μυρτώ Κοροβέση:

«Θέλω να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη σε όλες και όλους εσάς, μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας, που μου δώσατε την τιμή και την εμπιστοσύνη να υπηρετήσω ως Β’ Αντιπρόεδρος του Κινήματός μας.

Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο, Στέφανο Κασσελάκη, όχι μόνο για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου, αλλά και γιατί αποδεικνύει καθημερινά ότι η πολιτική αλλάζει μόνο όταν δεν φοβάται το νέο και το διαφορετικό – όταν το αγκαλιάζει και το μετατρέπει σε δύναμη.

Είμαι περήφανη που το Κίνημά μας δεν μένει στα λόγια αλλά κάνει πράξη την ισότητα και δίνει πραγματικό χώρο στις γυναίκες. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη δυναμική Α’ Αντιπρόεδρο, Θεοδώρα Τζάκρη, με την οποία θα πορευτούμε μαζί σε αυτή τη νέα συλλογική προσπάθεια.

Αναλαμβάνω αυτό τον ρόλο με ευθύνη, με ενθουσιασμό και με πάθος.

Πάθος να δείξουμε ότι η πολιτική δεν είναι κάτι μακρινό ή ξένο, ούτε κάτι που απευθύνεται σε συγκεκριμένα ηλικιακά groups • είναι παρούσα σε κάθε πτυχή της ζωής μας: στο ενοίκιο που πληρώνουμε, στη δημόσια υγεία, στις τιμές του σούπερ μάρκετ, στην ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υποδομές, στον χρόνο που αφιερώνουμε στην εργασία μας.

Θέλω να αποδείξουμε μαζί ότι η πολιτική μπορεί να ανήκει σε όλες και όλους μας. Ότι δεν είναι προνόμιο των λίγων, αλλά δικαίωμα και εργαλείο των πολλών. Ότι μπορούν να την υπηρετήσουν εργαζόμενοι άνθρωποι, νέοι και μεγαλύτεροι, άνθρωποι με πείσμα να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους και το κοινό μας μέλλον.

Ξέρω ότι ο δρόμος μας δεν θα είναι πάντα εύκολος. Μα ξέρω και κάτι ακόμη: ότι αξίζει να τον περπατήσουμε με το κεφάλι ψηλά, μένοντας πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας, χτίζοντας μια πολιτική πιο ελεύθερη, πιο δίκαιη, πιο προοδευτική, πιο ανθρώπινη.

Προχωράμε!»

