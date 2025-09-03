Ανδρουλάκης για τα 51α γενέθλια του ΠΑΣΟΚ: Μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή

Με μια φωτογραφία – την ιστορική εικόνα του Ανδρέα Παπανδρέου να κρατά στο χέρι τη διακήρυξη της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 – έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης τις ευχές του για τα 51α γενέθλια του κινήματος.

Ο πρόεδρος του κόμματος συνόδευσε την ανάρτησή του με το σχόλιο: «51 χρόνια μετά, μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή. Χρόνια μας πολλά!».

Διαβάστε επίσης

Νίκος Παπανδρέου: «Η 3η του Σεπτέμβρη είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της»

Το Μαξίμου επιβάλλει «σιγή ασυρμάτου»

Τι γυρεύει ο Γιώργος Παπανδρέου στο Πεκίνο 3 του Σεπτέμβρη