Ανδρουλάκης για τα 51α γενέθλια του ΠΑΣΟΚ: Μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με μια φωτογραφία – την ιστορική εικόνα του Ανδρέα Παπανδρέου να κρατά στο χέρι τη διακήρυξη της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 – έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης τις ευχές του για τα 51α γενέθλια του κινήματος.
Ο πρόεδρος του κόμματος συνόδευσε την ανάρτησή του με το σχόλιο: «51 χρόνια μετά, μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή. Χρόνια μας πολλά!».
Διαβάστε επίσης
Νίκος Παπανδρέου: «Η 3η του Σεπτέμβρη είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της»
Το Μαξίμου επιβάλλει «σιγή ασυρμάτου»
Τι γυρεύει ο Γιώργος Παπανδρέου στο Πεκίνο 3 του Σεπτέμβρη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.