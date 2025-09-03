search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 09:13
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 08:50

Το Μαξίμου επιβάλλει «σιγή ασυρμάτου»

03.09.2025 08:50
megaro-maximou-nyxta

Έντονη ενόχληση – μαθαίνουμε – έχουν προκαλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου διάφορες συζητήσεις που γίνονται εντός κυβέρνησης και κόμματος περί ανασχηματισμού μετά τη ΔΕΘ, αλλά και περί πρόωρης προσφυγής σε κάλπες (με ή χωρίς νέο εκλογικό νόμο).

Σε μια φάση που η ΝΔ αναζητά «άλμα προς τα εμπρός», τέτοιες συζητήσεις, λένε κυβερνητικές πηγές, όχι μόνο δεν βοηθούν την κατάσταση, αλλά κάνουν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα, καθώς δημιουργούν συνθήκες εσωστρέφειας.

Οπότε, λένε οι πληροφορίες, η εντολή που έχει δοθεί άνωθεν είναι να επικρατήσει «σιγή ασυρμάτου», ώστε ο πρωθυπουργός να πάει στη ΔΕΘ χωρίς επιπλέον σκοτούρες στο κεφάλι του. Να δούμε, βέβαια, αν θα τηρηθεί

Διαβάστε επίσης

Καμμένος: Δεν με αφήνετε να αγιάσω, σας έχω

Ποιος θα εκπροσωπήσει τον Φάμελλο και τον ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία Τσίπρα στον Economist

ΠΑΣΟΚ: Εκδηλώσεις για τα 51 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταχύτερη διαχείριση ΚΑΔ και ΦΠΑ για επιχειρήσεις χάρη στην ψηφιοποίηση και αυτόματους ελέγχους myAADE

opekepe112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση ψάχνει για «έξοδο κινδύνου»

mantzoros_stathis
LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει είναι 50 – 50» λέει ο πατέρας του

ZAHAROVA2
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Ουκρανία και Δύση φταίνε που δεν τερματίζεται ο πόλεμος

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

pavlos_marinakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για το περιστατικό στην Αξιώτισσα: Η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 09:13
aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταχύτερη διαχείριση ΚΑΔ και ΦΠΑ για επιχειρήσεις χάρη στην ψηφιοποίηση και αυτόματους ελέγχους myAADE

opekepe112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση ψάχνει για «έξοδο κινδύνου»

mantzoros_stathis
LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει είναι 50 – 50» λέει ο πατέρας του

1 / 3