Το Μαξίμου επιβάλλει «σιγή ασυρμάτου»

Έντονη ενόχληση – μαθαίνουμε – έχουν προκαλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου διάφορες συζητήσεις που γίνονται εντός κυβέρνησης και κόμματος περί ανασχηματισμού μετά τη ΔΕΘ, αλλά και περί πρόωρης προσφυγής σε κάλπες (με ή χωρίς νέο εκλογικό νόμο).

Σε μια φάση που η ΝΔ αναζητά «άλμα προς τα εμπρός», τέτοιες συζητήσεις, λένε κυβερνητικές πηγές, όχι μόνο δεν βοηθούν την κατάσταση, αλλά κάνουν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα, καθώς δημιουργούν συνθήκες εσωστρέφειας.

Οπότε, λένε οι πληροφορίες, η εντολή που έχει δοθεί άνωθεν είναι να επικρατήσει «σιγή ασυρμάτου», ώστε ο πρωθυπουργός να πάει στη ΔΕΘ χωρίς επιπλέον σκοτούρες στο κεφάλι του. Να δούμε, βέβαια, αν θα τηρηθεί…

