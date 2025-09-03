ΠΑΣΟΚ: Εκδηλώσεις για τα 51 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου

Στο Ζάππειο θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τον εορτασμό των 51 χρόνων από την διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 6μμ με εκδήλωση για το Δημογραφικό και εισηγητή τον Τάσο Γιαννίτση, πρώην υπουργό, που θα μιλήσει με θέμα: «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή»

Συζητούν:

Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ: «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»

Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ: «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»

Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις: «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»

Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»

Συντονίζει η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Θα ακολουθήσει στις 7.30μμ ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Ακολούθως στις 9μμ το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με συναυλία του Κώστα Μακεδόνα, με τη συμμετοχή της Χριστιάνας Γαλιάτσου.

