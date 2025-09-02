Καμμένος: Δεν με αφήνετε να αγιάσω, σας έχω

Με μία ανάρτηση στο Χ ο Πάνος Καμμένος σχολίασε την δημοσιοποίηση της τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον εμπλεκόμενο στην υπόθεση της κρητικής μαφίας, ο οποίος του ζήτησε να μεσολαβήσει, για να εκλεγεί ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ μητροπολίτης.

«Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω ….» έγραψε ο πρώην υπουργός και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην ανάρτησή του.

Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά . Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω …. — Panos Kammenos (@PanosKammenos) September 2, 2025

Νωρίτερα, έδωσε τη δική του εκδοχή για τη συνομιλία του με τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Power Talk, ο πρώην υπουργός δεν αρνήθηκε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο άτομο το οποίο γνώριζε, όπως είπε, από παλιά όταν ήταν στη ΝΔ. Του είπε μάλιστα πως θα μεσολαβήσει, αλλά όπως υποστήριξε στο τέλος δεν έκανε τίποτα. Είπε χαρακτηριστικά:

«Τον ήξερα από παλιά, από όταν ημουν στη ΝΔ. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει για αυτόν τον παπά. Του είπα εντάξει έχω επαφές. Αλλά ούτε τον παπά πήρα ούτε τίποτα». «Oύτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

«Δεν έχω σχέση. Με πήρε κάποιος από την Κρήτη και μου ζήτησε να βοηθήσω έναν παπά. Δεν τους ξέρω, αρνήθηκα κάθε συνομιλία», δήλωσε παράλληλα στον ΑΝΤ1.

Διαβάστε επίσης:

Κουτσούμπας: Ο λαός και η νεολαία δεν θα μείνουν σε ρόλο θεατή της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της ΕΕ

Συνέχεια στις παρεμβάσεις του μέσω αναρτήσεων δίνει ο Τσίπρας πριν το συνέδριο του Economist

Χατζηδάκης: Προανήγγειλε παρεμβάσεις 1,5 δισ. ευρώ για τη μεσαία τάξη