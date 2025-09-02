search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 22:44
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 22:23

Καμμένος: Δεν με αφήνετε να αγιάσω, σας έχω

02.09.2025 22:23
panos kammenos 88- new

Με μία ανάρτηση στο Χ ο Πάνος Καμμένος σχολίασε την δημοσιοποίηση της τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον εμπλεκόμενο στην υπόθεση της κρητικής μαφίας, ο οποίος του ζήτησε να μεσολαβήσει, για να εκλεγεί ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ μητροπολίτης.

«Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω ….» έγραψε ο πρώην υπουργός και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην ανάρτησή του.

Νωρίτερα, έδωσε τη δική του εκδοχή για τη συνομιλία του με τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Power Talk, ο πρώην υπουργός δεν αρνήθηκε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο άτομο το οποίο γνώριζε, όπως είπε, από παλιά όταν ήταν στη ΝΔ. Του είπε μάλιστα πως θα μεσολαβήσει, αλλά όπως υποστήριξε στο τέλος δεν έκανε τίποτα. Είπε χαρακτηριστικά: 

«Τον ήξερα από παλιά, από όταν ημουν στη ΝΔ. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει για αυτόν τον παπά. Του είπα εντάξει έχω επαφές. Αλλά ούτε τον παπά πήρα ούτε τίποτα». «Oύτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

«Δεν έχω σχέση. Με πήρε κάποιος από την Κρήτη και μου ζήτησε να βοηθήσω έναν παπά. Δεν τους ξέρω, αρνήθηκα κάθε συνομιλία», δήλωσε παράλληλα στον ΑΝΤ1.

