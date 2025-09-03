Τι γυρεύει ο Γιώργος Παπανδρέου στο Πεκίνο 3 του Σεπτέμβρη

Συζήτηση έχει προκαλέσει η παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου στο Πεκίνο για να παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Έχει κάνει εντύπωση άλλωστε το όλο σκηνικό στην κινεζική πρωτεύουσα καθώς μεταξύ των ηγετών παραβρίσκονται ο Πούτιν και ο Κιμ της Βόρειας Κορέας.

Ο Γιώργος είναι γεγονός ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την ηγεσία του Πεκίνου και γενικά πηγαίνει συχνά στην Κίνα.

Είχε οικοδομήσει σχέσεις με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ από τα χρόνια που ήταν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς – και ο Γιώργος τις κρατάει τις σχέσεις αυτές.

Άρα δεν γινόταν να αρνηθεί την πρόσκληση.

Και επιπλέον η αλήθεια είναι ότι παρά τις διαφωνίες που προφανώς έχει με τον Πούτιν, δεν βρίσκει το λόγο να μην συζητήσει μαζί του, εκφράζοντας τις δικές του απόψεις.

Την απουσία του από την Αθήνα στις επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ την κάλυψε με άρθρο που έδωσε σε γνωστή ιστοσελίδα.

