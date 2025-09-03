search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 12:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 10:00

Νίκος Παπανδρέου: «Η 3η του Σεπτέμβρη είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της»

03.09.2025 10:00
nikos-papandreou_2006_1920-1080_new

«Η 3η του Σεπτέμβρη είναι η μέρα που το ΠΑΣΟΚ έδωσε φωνή σε όλους εκείνους που αισθάνονταν αδικημένοι, αποκλεισμένοι, ξεχασμένοι» αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε μήνυμά του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου με αφορμή την επέτειο ίδρυσης του Κινήματος.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Παπανδρέου έχει ως εξής:

« Η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς μια ημερομηνία · Είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της. Είναι η μέρα που το ΠΑΣΟΚ έδωσε φωνή σε όλους εκείνους που αισθάνονταν αδικημένοι, αποκλεισμένοι, ξεχασμένοι. Είναι και μέρα μνήμης και ευθύνης.

Ήταν η παράταξη που άλλαξε ριζικά την Ελλάδα: έφερε κοινωνικά δικαιώματα, αναδιανομή, στήριξε την παιδεία και το ΕΣΥ. Έκανε και λάθη. Μόνο ο άπραγος είναι «αλάνθαστος».

Η 3η Σεπτέμβρη είναι και μια υπόσχεση. Να κτίσουμε μια ευέλικτη και «έξυπνη» Ελλάδα που θα απαντάει με τόλμη και ταχύτητα στις προκλήσεις τις εποχής μας.

Σήμερα η πρόκληση είναι η κοινωνική ανισότητα, η κλιματική κρίση, και η αβεβαιότητα.

Οι λύσεις και προτάσεις μας απελευθερώνουν τις δημιουργικές ικανότητες μας και μειώνουν τις ανισότητες και σηκώνουν την μεσαία τάξη ως οδηγός πια των αλλαγών που χρειαζόμαστε για να μπούμε γερά στον 21ο αιώνα.

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί –και πρέπει– να ξαναγίνει η δύναμη που προσφέρει ελπίδα και προοπτική»

Διαβάστε επίσης

Καμμένος: Δεν με αφήνετε να αγιάσω, σας έχω

Ποιος θα εκπροσωπήσει τον Φάμελλο και τον ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία Τσίπρα στον Economist

ΠΑΣΟΚ: Εκδηλώσεις για τα 51 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giatroi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στον εισαγγελέα ο γιατρός που κατηγορείται για βιασμό 18χρονης

CX_30
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δυναμική Παρουσία της Mazda στην 89η Δ.E.Θ. και στην Auto Thessaloniki 2025!

opla new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παιδιά από 5 ετών θα παρακολουθήσουν μάθημα ασφάλειας στα πυροβόλα όπλα από φέτος στο Τενεσί

kafeneio_vouli_new_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Σοκ και δέος» για τους βουλευτές: Η ακρίβεια «σαρώνει» και τη Βουλή

taxi-touristria-yperxrewsi
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιτζής πήγε να χρεώσει τουρίστρια… 130 ευρώ από το Αεροδρόμιο έως τη μαρίνα Ζέας κι εκείνη τον «κρέμασε στα μανταλάκια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

katerina-stikoydi-new
MEDIA

ΕΡΤ: Σούπερ «μεταγραφή» Κατερίνας με… Fοβερή εκπομπή στην ΕΡΤ1

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 12:23
giatroi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στον εισαγγελέα ο γιατρός που κατηγορείται για βιασμό 18χρονης

CX_30
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δυναμική Παρουσία της Mazda στην 89η Δ.E.Θ. και στην Auto Thessaloniki 2025!

opla new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παιδιά από 5 ετών θα παρακολουθήσουν μάθημα ασφάλειας στα πυροβόλα όπλα από φέτος στο Τενεσί

1 / 3