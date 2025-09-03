Το ΠΑΣΟΚ για τους πολύτεκνους με συνταγή «γέροντα η ευχή»…

Πολιτική εκδήλωση με τον βουλευτή Στέφανο Παραστατίδη για το δημογραφικό οργάνωσε στην Πάτρα η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στις 2 Σεπτεμβρίου, στο βιβλιοπωλείο Πολύεδρο.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι παραστάθηκε για να κάνει παρέμβαση η πρόεδρος των πολυτέκνων Πάτρας Τασία Μανωλοπούλου που είναι και σύζυγος του γνωστού πρώην βουλευτή της ΝΔ Νίκου Νικολόπουλου. Με απόψεις για το δημογραφικό αν όχι ξεπερασμένες, τουλάχιστον συντηρητικές στο μέγιστο βαθμό.

Προφανώς – και δεν εξηγείται αλλιώς – η επιλογή των καλεσμένων ήταν ιδέα του γραμματέα της Νομαρχιακής Νίκου Μοίραλη.

Καλά, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στους πολύτεκνους μπορεί να μην βρέθηκε για να προσκληθεί. Έπρεπε να καταφύγει ο Μοίραλης σε μία παρουσία που μόνο σύγχρονη προσέγγιση στο πρόβλημα δεν εγγυάται;

Το μόνο που δεν ακούστηκε στην εκδήλωση ήταν το «γέροντα η ευχή» του Νικολόπουλου…

