«Σοκ και δέος» για τους βουλευτές: Η ακρίβεια «σαρώνει» και τη Βουλή

Δεν πίστευαν στα μάτια τους βουλευτές και υπάλληλοι στη Βουλή όταν αντίκρισαν τις τιμές στο νέο κατάλογο του εστιατορίου και του καφενείου.

Το σούσουρο, η μουρμούρα και η γκρίνια στους διαδρόμους περίσσεψε με όλους να αναρωτιούνται τι έγινε και οι τιμές πήγαν στο… Θεό.

Για παράδειγμα, ένα λίτρο νερό από τα 80 λεπτά πήγε στο 1,5 ευρώ και ο μονός ελληνικός καφές από το 1 ευρώ πήγε στο 1,5. Να μην πούμε για ένα κεσεδάκι γιαούρτι το οποίο κόστιζε 1 ευρώ και πλέον πωλείται στα 3.

Ανεβασμένες είναι και οι τιμές στο εστιατόριο… Ενδεικτικά, τα μοσχαρίσια μπιφτέκια από 8,10 που χρεώνονταν έφτασαν τα 10 ευρώ, ενώ τα κοτομπιφτέκια σχάρας από 5,60 πήγαν στα 6,30 ευρώ.

Αναστάτωση την ίδια ώρα επικρατεί και μεταξύ των εργαζομένων του κυλικείου, καθώς φέρεται να αναγκάστηκαν να υπογράψουν νέες συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενώ έως τώρα ήταν αορίστου.

Το κυλικείο «διαχειρίζεται» Γιαννιώτης επιχειρηματίας ο οποίος ανανέωσε τη σύμβαση που είχε με τη Βουλή. Όπως κυκλοφορεί στους διαδρόμους και μένει να φανεί αν ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα, ο ίδιος επιχειρηματίας ανέλαβε τις υπηρεσίες εστίασης και στο καφενείο του δευτέρου ορόφου του Μεγάρου που επαναλειτουργεί μετά από το κλείσιμό του επί πανδημίας, καθώς και τα κυλικεία σε Μποδοσάκειο και Καπνεργοστάσιο.

Πάντως, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν, πως μετά το θόρυβο που υπήρξε, παρενέβη ο Πρόεδρος της Βουλής και οι συμβάσεις των εργαζομένων στο κυλικείο θα ξαναγίνουν αορίστου χρόνου.

