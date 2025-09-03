Ryanair: Νέο μηνιαίο ρεκόρ επιβατών τον Αύγουστο και συνεχή ετήσια αύξηση στην Ευρώπη

Νέο μηνιαίο ρεκόρ επιβατών κατέγραψε η Ryanair τον Αύγουστο του 2025, με 21 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Πρόκειται για αύξηση 500.000 επιβατών (+2%) σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, όταν οι επιβάτες είχαν φτάσει τα 20,5 εκατομμύρια.

Ο δείκτης πληρότητας (load factor) διατηρήθηκε στο 96%, υπογραμμίζοντας τη συνεχή υψηλή ζήτηση και την αποτελεσματική διαχείριση των δρομολογίων της αεροπορικής εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του μήνα πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 114.000 πτήσεις.

Σε ετήσια βάση, για την περίοδο που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025, η Ryanair μετέφερε συνολικά 203,6 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι 192 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 6%. Ο μέσος δείκτης πληρότητας για το δωδεκάμηνο παρέμεινε υψηλός στο 94%.

Η εταιρεία ενισχύει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας της Ευρώπης, διατηρώντας σταθερή ανάπτυξη και συνεχόμενα νέα ρεκόρ στην επιβατική κίνηση. Η Ryanair συνεχίζει να επεκτείνει τις υπηρεσίες της και να ενισχύει την παρουσία της στις ευρωπαϊκές αγορές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

