Έρευνα Opinion Poll: Ένας στους τρεις επιχειρηματίες «δεν βλέπει φως» για την επιχείρησή του

Την απαισιοδοξία και απογοήτευση που επικρατεί στην αγορά και στις επιχειρήσεις αποτυπώνει – στο «παρά πέντε» της ΔΕΘ – έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο είναι η απάντηση που δίνουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες για το… μέλλον τους: το 20.8% δηλώνει λίγο και το 10.3% καθόλου αισιόδοξο για τις προοπτικές και την βιωσιμότητα της επιχείρησής του, το 24.7% δηλώνει πολύ αισιόδοξο και το 42.9% αρκετά. Με απλά λόγια, ένας στους τρεις ερωτηθέντες… δεν βλέπει φως.

Παράλληλα, το 54.4% θεωρεί ότι η επόμενη περίοδος δεν θα είναι καλύτερη για την Επιχειρηματικότητα και την Επιχείρησή του, ενώ το 41.9% πιστεύει ότι θα είναι καλύτερη περίοδος.

Σε σχέση με την σύγκριση του φετινού τζίρου μέχρι αυτή την στιγμή, με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, η εικόνα εμφανίζεται κυριολεκτικά χωρισμένη στα τρία: Το 31.6% δηλώνει ότι έχει περίπου τον ίδιο τζίρο με πέρυσι, το 31.2% υψηλότερο και τον 30.4% χαμηλότερο.

Ως βασικοί λόγοι μείωσης του τζίρου σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, είναι η ακρίβεια με 55.36%, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος με 45.54% και ακολουθούν, οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες με 12.5%, η στροφή σε ψηφιακές αγορές με 5.8%και το παρεμπόριο με 4%.

Ως βασικά προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αναδεικνύονται με διαφορά, η φορολογία με 58.8% και το υψηλό λειτουργικό κόστος με 41.2%. Ακολουθούν, η γραφειοκρατία με 25%, η μη πρόσβαση σε χρηματοδότηση με 16.9%, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού με 15.3% και ο εξοπλισμός, αναβάθμιση υποδομών με 2.3%. Σημειώνεται, ότι υπήρχε δυνατότητα για δύο απαντήσεις.

Στην ερώτηση για τους παράγοντες που επιβαρύνουν τις Επιχειρήσεις, πρώτο με διαφορά προκύπτει το φορολογικό με 71.7%. Αμέσως μετά ακολουθούν, το ενεργειακό κόστος με 29%, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ( εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π), το ύψος του ενοικίου της έδρας της Επιχείρησης με 13%, οι οφειλές για αποπληρωμή τραπεζικών δανείων και καρτών με 5.9% και οι οφειλές προς τους προμηθευτές με 4.7%.

Το 39.8% δηλώνει ότι η φορολόγηση με βάση το τεκμαρτό εισόδημα επέδρασε αρνητικά στις Επιχειρήσεις, ενώ το 48.2% ότι η επίδραση ήταν ουδέτερη. Στις Ατομικές Επιχειρήσεις είναι αρκετά πιο ενισχυμένη η άποψη για αρνητική επίδραση σε ποσοστό 46,5%, ενώ ουδέτερη ήταν η επίδραση για το 43.6%.

Ωστόσο γενικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 84% ( άθροισμα ΝΑΙ και μάλλον ΝΑΙ) πιστεύει, ότι χρειάζεται κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και αντικατάστασή του από ένα αναλογικότερο και πιο δίκαιο σύστημα.

Τεράστιο ποσοστό της τάξης του 92.7% ( ΝΑΙ και μάλλον ΝΑΙ) θεωρεί, ότι η αύξηση του μισθολογικού κόστους που υπήρξε, χρειάζεται να συνοδευτεί με την άμεση μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών επιβαρύνσεων. Αντίθετη άποψη έχει μόλις το 5.9%.

Η πλειοψηφία των Επιχειρήσεων επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος. Πιο συγκεκριμένα, πολύ και αρκετά επηρεάζεται αρνητικά το 61.5% , ενώ όχι ιδιαίτερα δηλώνει το 37.9%.