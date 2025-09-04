Έρευνα Opinion Poll: Ένας στους τρεις επιχειρηματίες «δεν βλέπει φως» για την επιχείρησή του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την απαισιοδοξία και απογοήτευση που επικρατεί στην αγορά και στις επιχειρήσεις αποτυπώνει – στο «παρά πέντε» της ΔΕΘ – έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο είναι η απάντηση που δίνουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες για το… μέλλον τους: το 20.8% δηλώνει λίγο και το 10.3% καθόλου αισιόδοξο για τις προοπτικές και την βιωσιμότητα της επιχείρησής του, το 24.7% δηλώνει πολύ αισιόδοξο και το 42.9% αρκετά. Με απλά λόγια, ένας στους τρεις ερωτηθέντες… δεν βλέπει φως.
Παράλληλα, το 54.4% θεωρεί ότι η επόμενη περίοδος δεν θα είναι καλύτερη για την Επιχειρηματικότητα και την Επιχείρησή του, ενώ το 41.9% πιστεύει ότι θα είναι καλύτερη περίοδος.
Σε σχέση με την σύγκριση του φετινού τζίρου μέχρι αυτή την στιγμή, με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, η εικόνα εμφανίζεται κυριολεκτικά χωρισμένη στα τρία: Το 31.6% δηλώνει ότι έχει περίπου τον ίδιο τζίρο με πέρυσι, το 31.2% υψηλότερο και τον 30.4% χαμηλότερο.
Ως βασικοί λόγοι μείωσης του τζίρου σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, είναι η ακρίβεια με 55.36%, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος με 45.54% και ακολουθούν, οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες με 12.5%, η στροφή σε ψηφιακές αγορές με 5.8%και το παρεμπόριο με 4%.
Ως βασικά προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αναδεικνύονται με διαφορά, η φορολογία με 58.8% και το υψηλό λειτουργικό κόστος με 41.2%. Ακολουθούν, η γραφειοκρατία με 25%, η μη πρόσβαση σε χρηματοδότηση με 16.9%, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού με 15.3% και ο εξοπλισμός, αναβάθμιση υποδομών με 2.3%. Σημειώνεται, ότι υπήρχε δυνατότητα για δύο απαντήσεις.
Στην ερώτηση για τους παράγοντες που επιβαρύνουν τις Επιχειρήσεις, πρώτο με διαφορά προκύπτει το φορολογικό με 71.7%. Αμέσως μετά ακολουθούν, το ενεργειακό κόστος με 29%, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ( εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π), το ύψος του ενοικίου της έδρας της Επιχείρησης με 13%, οι οφειλές για αποπληρωμή τραπεζικών δανείων και καρτών με 5.9% και οι οφειλές προς τους προμηθευτές με 4.7%.
Το 39.8% δηλώνει ότι η φορολόγηση με βάση το τεκμαρτό εισόδημα επέδρασε αρνητικά στις Επιχειρήσεις, ενώ το 48.2% ότι η επίδραση ήταν ουδέτερη. Στις Ατομικές Επιχειρήσεις είναι αρκετά πιο ενισχυμένη η άποψη για αρνητική επίδραση σε ποσοστό 46,5%, ενώ ουδέτερη ήταν η επίδραση για το 43.6%.
Ωστόσο γενικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 84% ( άθροισμα ΝΑΙ και μάλλον ΝΑΙ) πιστεύει, ότι χρειάζεται κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και αντικατάστασή του από ένα αναλογικότερο και πιο δίκαιο σύστημα.
Τεράστιο ποσοστό της τάξης του 92.7% ( ΝΑΙ και μάλλον ΝΑΙ) θεωρεί, ότι η αύξηση του μισθολογικού κόστους που υπήρξε, χρειάζεται να συνοδευτεί με την άμεση μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών επιβαρύνσεων. Αντίθετη άποψη έχει μόλις το 5.9%.
Η πλειοψηφία των Επιχειρήσεων επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος. Πιο συγκεκριμένα, πολύ και αρκετά επηρεάζεται αρνητικά το 61.5% , ενώ όχι ιδιαίτερα δηλώνει το 37.9%.
