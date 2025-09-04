Γιατί πανηγυρίζει ο Πολάκης για τις εκλογικές του επιδόσεις – Πώς τις συνδέει με ΟΠΕΚΕΠΕ και μαφία της Κρήτης

Ως «μεγάλο άθλο» χαρακτήρισε τις επιδόσεις του στις τελευταίες εκλογές ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μαφία της Κρήτης, καθώς «τελικά είχαμε απέναντι (φανερά αλλά κυρίως ΚΡΥΦΑ) πολλούς περισσότερους από αυτούς που υπολογίζαμε!».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, τόνισε πως χρειάζεται άμεσα πολιτική αλλαγή καθώς «το Μητσοτακέικο προσπάθησε και προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα στο νομό Χανίων. Όλους τους αρμούς της εξουσίας… ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΦΗΣ!! Με λογική ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ! Μας έπνιξε η ΜΠΟΧΑ όμως!!».

«Ο Χανιώτικος λαός πρέπει να διαλέξει: Ή με τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη ή με το Μητσοτακέικο!», τόνισε επίσης ο Πολάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Τελικα ηταν ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΘΛΟΣ…..

-Με παρανομες επιστρεπτεες σε πολλους ξενοδοχους και επιχειρηματιες …

-Με παρανομες επιδοτησεις μεσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε αρκετους που δεν ειχαν ουτε γη ουτε προβατα….ουτε μπαμπακια ….

-Με εκτεταμενη διαφθορα ,χαριστικες τροπολογιες για ιδιωτικη πολεοδομηση ,με ντιλαρισματα Ομιλους και ενωσεις..

-Με την εγκληματικη οργανωση που ειχε πλοκαμια απο δικηγορους και δικαστες ,απο αρχιμανδριτιδες και μητροπολιτες για να φανε την εκκλησιαστικη περιουσια ,μεχρι το δασαρχειο , την αστυνομια και το στρατο…

Ε ΝΑΙ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΘΛΟΣ που το 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πηρε 20,64% και εγω βγηκα βουλευτης με 11.862 σταυρους!!

Τελικα ειχαμε απεναντι (φανερα αλλά κυριως ΚΡΥΦΑ )πολλους περισσοτερους απο αυτους που υπολογιζαμε!

Γι αυτο ΞΑΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ Η ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΞΑΝ!!

Γιατι εμεις παλεψαμε με το ΕΡΓΟ μας , την ΗΘΙΚΗ μας και την ανιδιοτελη βοηθεια και προσφορα μας και ΜΟΝΟ με αυτα!!

Το Μητσοτακεικο προσπαθησε και προσπαθει να ελεγξει τα παντα στο νομο Χανιων.Ολους τους αρμους της εξουσιας…ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΦΗΣ!!

Με λογικη ΚΟΖΑ ΝΟΣΤΡΑ !

Μας επνιξε η ΜΠΟΧΑ ομως!!

Χρειαζεται ΑΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ!!

Ο Χανιωτικος λαος πρεπει να διαλεξει :

-Η με τη Δημοκρατια και τη Δικαιοσυνη ή με το Μητσοτακεικο!

-Η με αναπτυξη για ολους με σεβασμο στη φυση και στο πολιτισμο μας ή με ξενοδοχεια στον αφρο της θαλασσας και ανεμογεννητριες και πυλωνες στα βουνα για τους κολλητους του Μητσοτακεικου!!

-Η με αυτα που εκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολακης το 2015-19 ή με το βουρκο που οργανωσε η Ντορα και οι συν αυτοις απο το 2019 μεχρι σημερα!!

Το διλημμα θα ειναι ξεκαθαρο: Απο τους αγροτες μεχρι τους επαγγελματιες ,απο τους εργαζομενους μεχρι την τοπικη αυτοδιοικηση ,απο τη νεολαια μεχρι τους συνταξιουχους!

Η επιλογη ειναι του λαου!!

Παυλος Πολακης βουλευτης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χανιων!».

