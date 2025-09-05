Χειροβομβίδα εντοπίστηκε στον Κολωνό, δίπλα σε κάδο σκουπιδιών

Κινητοποίηση στην αστυνομία προκάλεσε ο εντοπισμός μια χειροβομβίδας δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Κολωνό.

Τη χειροβομβίδα εντόπισε πεζός στη συμβολή των οδών Σερρών και Πύλου.

Το σημείο αποκλείστηκε από ΤΕΕΜ που απομάκρυναν την χειροβομβίδα εκπαιδευτικού τύπου.

Λόγω του περιστατικού εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή ωστόσο πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

