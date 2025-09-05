Καταγγελίες 24.000 πολιτών στην εφορία στο 8μηνο

Περισσότεροι από 24.000 πολίτες έχουν προβεί σε καταγγελίες για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, παραβάσεις τελωνειακής νομοθεσίας καθώς και περιστατικά διαφθοράς δημοσίων υπαλλήλων, από την αρχή του τρέχοντος έτους έως και τα τέλη Αυγούστου.

Οι καταγγελίες αυτές υποβλήθηκαν μέσω της ειδικής πλατφόρμας που έχει αναπτύξει η Φορολογική Διοίκηση, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διαδικασία διασταύρωσης αποδείξεων από τους πολίτες, με σκοπό τη διασφάλιση της γνησιότητας ή της παραποίησής τους.

Οι περισσότερες αποδείξεις που έχουν υποβληθεί μέσω της διαδικασίας σκαναρίσματος αφορούν συναλλαγές σε πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ταβέρνες και καφέ μπαρ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των φορολογουμένων στην προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Η συμβολή αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, τα οποία ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ την περασμένη χρονιά, ενώ συνολικά με πληροφορίες και στοιχεία καταγράφηκε ανώνυμη συνεισφορά από τη φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, καθημερινά υποβάλλονται περίπου 1.200 καταγγελίες, που αφορούν κυρίως μη έκδοση αποδείξεων και φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ.

Από τις αρχές του έτους έχουν αποσταλεί 210.000 αποδείξεις από πολίτες, μέσω της εφαρμογής Appodixi. Από αυτές, το 12% έχει κριθεί μη γνήσιο.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή καταγράφεται τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου υποβλήθηκαν περισσότερες από 8.000 καταγγελίες.

Στο σύνολο των 24.000 καταγγελιών περιλαμβάνονται και περιπτώσεις που αφορούν παράνομο εμπόριο καυσίμων, καπνικών και αλκοολούχων ποτών.

Πώς γίνονται οι καταγγελίες

Όλες οι αναφορές που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών» διαβιβάζονται αυτόματα στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

Η υποβολή γίνεται είτε επώνυμα με χρήση των κωδικών Taxisnet είτε ανώνυμα, ενώ το σύστημα καθοδηγεί βήμα προς βήμα τον χρήστη στην καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων.

Για την καταγγελία φορολογικών ή τελωνειακών παραβάσεων, ο πολίτης καλείται να συμπληρώσει το περιεχόμενο, τον τρόπο διαπίστωσης και τον χρονικό προσδιορισμό του περιστατικού, καθώς και τα στοιχεία του καταγγελλόμενου προσώπου, επιχείρησης ή τοποθεσίας.

Σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά υπάλληλο ή υπηρεσία της ΑΑΔΕ, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την κατηγορία «Διαφθορά – Παραβιάσεις Ακεραιότητας» και να καταχωρίσουν τα σχετικά στοιχεία, ενώ η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις όπου ο καταγγέλλων ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος επιχείρησης.

Η εφαρμογή επιτρέπει επίσης την καταγγελία διαδικτυακών επιχειρήσεων, με την καταχώριση του σχετικού url.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς καταχώρισης μαζί με αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία και ώρα υποβολής.

