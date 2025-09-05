search
05.09.2025 13:35

Κέρδισε 500.000 ευρώ στο παιχνίδι «1 στα 3 κερδίζει!» – Στη Χαλκίδα ο νέος υπερτυχερός του ΣΚΡΑΤΣ

05.09.2025 13:35
1

Ακόμα έναν μεγάλο νικητή ανέδειξε το ΣΚΡΑΤΣ, καθώς πριν από λίγες ημέρες ένας υπερτυχερός κέρδισε 500.000 ευρώ, στο παιχνίδι «1 στα 3 κερδίζει!». Ο νικητής προμηθεύτηκε τον τυχερό λαχνό του από κατάστημα ΟΠΑΠ της Χαλκίδας, που βρίσκεται στην οδό Παπαναστασίου 12.

«Η χαρά μας είναι απερίγραπτη. Ο μεγάλος νικητής αποτελεί ακόμα θέμα συζήτησης στην περιοχή και όλοι μιλούν για την επιτυχία που σημειώθηκε στο κατάστημά μας. Σε μια πόλη σαν τη δική μας, τα ευχάριστα νέα παραμένουν για αρκετό καιρό στην επικαιρότητα. Ευχόμαστε στον υπερτυχερό υγεία και να χαρεί το τεράστιο αυτό έπαθλο με σύνεση», αναφέρει ο Δημήτρης Πίγκος, ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ.

Δημήτρης Πίγκος, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στη Χαλκίδα

«Το νέο παιχνίδι “1 στα 3 κερδίζει” βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των πελατών του καταστήματος μας, από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του. Όπως κάθε καινούργιος λαχνός, έχει τραβήξει την προσοχή του κοινού στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Εκτός από το μέγιστο έπαθλο των 500.000 ευρώ, προσφέρει 20 ευκαιρίες για κέρδη που ξεπερνούν τα 11 εκατ. ευρώ συνολικά και κοστίζει 10 ευρώ», υπογραμμίζει.

«ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» μέσω του OPAP Store App

Οι λαχνοί των παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ συμμετέχουν στο πρόγραμμα πιστότητα «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις». Όπως εξηγεί ο κ. Πίγκος, «οι παίκτες σκανάρουν το QR code που θα βρουν επάνω στον λαχνό μέσα από την εφαρμογή OPAP Store App στο κινητό τους. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από το να τσεκάρουν το αν έχουν κερδίσει, συμμετέχουν και σε κληρώσεις για να διεκδικήσουν προνόμια και δώρα από το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις».

