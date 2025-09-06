search
06.09.2025 21:08

Ο Φάρατζ απειλεί με απέλαση Αφγανές γυναίκες που θα αιτηθούν άσυλο – «Θα το σκεφτούμε για τα παιδιά»

06.09.2025 21:08
nigel-farage

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, επιβεβαίωσε ότι εάν εκλεγεί πρωθυπουργός θα προωθήσει νόμο με τον οποίο θα απελαθούν γυναίκες από το Αφγανιστάν, οι οποίες θα αιτηθούν άσυλο.

Μιλώντας στο Sky News, ο επικεφαλής του Reform UK είπε πως όσοι επιχειρήσουν να μπουν παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα κρατούνται σε φυλακές και μετά θα απελαθούν, αλλά για τα ανήλικα παιδιά δήλωσε πως θα «το σκεφτούμε».

«Ναι θα κρατούνται και θα απελαθούν. Αν ένα τετράχρονο φτάσει με λέμβο, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καθήκον φροντίδας. Για να είμαι σαφής, όσοι περνούν τη Μάγχη θα κρατούνται και θα απελαύνονται – άνδρες και γυναίκες. Για τα παιδιά, θα πρέπει να το σκεφτούμε» είπε.

Να σημειωθεί πως πρόσφατα ο Φάρατζ είχε εξαιρέσει τις γυναίκες από την κράτηση και απέλαση. 

Ο Φάρατζ ανασκεύασε επίσης τη δέσμευσή του να σταματήσει όλες τις βάρκες με μετανάστες μέσα σε δύο εβδομάδες από την ανάληψη της εξουσίας. «Δεν μπορεί κανείς να αποτρέψει εντελώς τις μικρές βάρκες από το να διασχίσουν τη Μάγχη», παραδέχτηκε.

