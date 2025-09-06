search
06.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

06.09.2025 18:13

Ιταλία: Θύμα κυβερνοεπίθεσης ο υπουργός Άμυνας – Μίλησε για σενάριο «υβριδικού πολέμου»

06.09.2025 18:13
guido-crossetto

Θύμα κυβερνοεπίθεσης έπεσε ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο.

Τα σόσιαλ μίντια του Κροσέτο χακαρίστηκαν, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «μέρος του σεναρίου υβριδικού πολέμου στο οποίο βρίσκονται πολλές δυτικές χώρες λόγω παρεμβολών από εχθρικά ξένα κράτη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χάκερς κατάφεραν να κλέψουν τα στοιχεία σύνδεσής του και να παρακάμψουν άλλα μέτρα ασφαλείας.

Μέσα σε λίγη ώρα, ο λογαριασμός άρχισε να ζητά δωρεές σε κρυπτονομίσματα για διάφορους σκοπούς, από τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι μέχρι την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με τον ίδιο να αναφέρει στην Corriere della Sera ότι η πρόσβαση σε έναν επίσημο λογαριασμό ενός υπουργού δεν είναι απλή επιχείρηση.

Οπως είπε, έχει ζητήσει από την «Χ» μία έκθεση για να δει πώς και από που παραβιάστηκαν οι λογαριασμοί του.

Κατάφερε να ανακτήσει τους λογαριασμούς του, ωστόσο ζήτησε να γίνει ενδελεχής έρευνα για το ποιοι ήταν αυτοί που τον παραβίασαν.

Οι ιταλικές Αρχές πιστεύουν ότι δέχτηκε επίθεση από Ρώσους χάκερς.

«Για να αποκτήσω πρόσβαση στο προφίλ μου, υπάρχει μια σειρά από μηχανισμούς ασφαλείας. Άλλαξαν τη διεύθυνση email μου και κατάφεραν να ξεπεράσουν τους ελέγχους ασφαλείας, οι οποίοι είναι προφανώς πολύ αυστηροί σε μια συσκευή του Υπουργείου Άμυνας. Δεν πρόκειται για κάτι συνηθισμένο. Φυσικά, έχω επίσης ένα ειδικό τηλέφωνο για ευαίσθητα θέματα, όπως για όλους όσους βρίσκονται σε ευαίσθητους ρόλους, αλλά παραμένει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα» είπε ο Ιταλός υπουργός.

