search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 20:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 17:54

Βρετανία: Δεκάδες συλλήψεις υποστηρικτών της απαγορευμένης από την κυβέρνηση οργάνωσης Palestine Action

06.09.2025 17:54
vretania_astynomia_0607_1920-1080_new
credit: AP

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα δεκάδες περισσότερους ανθρώπους, σε εφαρμογή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας για την υποστήριξή τους προς την Palestine Action, που έχει απαγορευτεί από την κυβέρνηση κι έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση.

Η Βρετανία απαγόρευσε την οργάνωση Palestine Action τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας κι αφού μερικά μέλη της είχαν εισβάλλει σε μία βάση της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας (RAF) προκαλώντας ζημιές σε μερικά αεροσκάφη.

Από την πλευρά της, η αναφερόμενη οργάνωση κατηγορεί τη βρετανική κυβέρνηση για ανάμειξη σε αυτό που χαρακτηρίζει ως εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εκατοντάδων υποστηρικτών της Δράσης για την Παλαιστίνη κατά τις εβδομάδες που προηγήθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντιτρομοκρατική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και περισσότερων από 500 συλλήψεων που έγιναν στη διάρκεια μιας ημέρας τον προηγούμενο μήνα, με αρκετούς από τους συλληφθέντες να είναι ηλικίας άνω των 60 ετών.

Σήμερα, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο κοινοβούλιο στο κεντρικό Λονδίνο για να διαμαρτυρηθούν κατά μιας σημερινής απαγόρευσης.

Μερικοί από τους διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφαν: «Είμαι αντίθετος στη γενοκτονία. Υποστηρίζω την Palestine Action».

Διαβάστε επίσης:

Αυστραλία: Η στιγμή που ο καρχαρίας τραυματίζει θανάσιμα τον 57χρονο Έλληνα σέρφερ (Video)

Αγγλία: Κόλαση φωτιάς σε εργοστάσιο στο Μπράντφορντ – Καίγονται φορτηγά, καπνός στον ουρανό

Ισραήλ σε Γάζα: «Εγκαταλείψτε τώρα την πόλη» – Νέος βομβαρδισμός σε πολυώροφο πύργο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tempi-sygentrosi-syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Πλήθος κόσμου συρρέει στο Σύνταγμα στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού – Σε εξέλιξη το νέο μεγαλειώδες συλλαλητήριο

dendias_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Παρέλαση» από το περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ

famellos
ΕΛΛΑΔΑ

Φάμελλος: Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα (Video)

tsipras economist thessalonik- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας θα είχε – λογικά – έτοιμη κοινοβουλευτική ομάδα αμέσως με ένα νέο κόμμα

tebi_main
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

stefanidoueyaggelatos0509ndp
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 20:15
tempi-sygentrosi-syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Πλήθος κόσμου συρρέει στο Σύνταγμα στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού – Σε εξέλιξη το νέο μεγαλειώδες συλλαλητήριο

dendias_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Παρέλαση» από το περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ

famellos
ΕΛΛΑΔΑ

Φάμελλος: Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα (Video)

1 / 3