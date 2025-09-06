Τζόρτζια Μελόνι: «Γι’ αυτό ορκίστηκα φορώντας ένα ταγιέρ Armani» – Το υπόρρητο μήνυμα

Για το ταγιέρ του Τζιόρτζιο Αρμάνι, που επέλεξε στην ορκωμοσία της αντί για το κλασικό μπλε ταγιέρ, αλλά και τα μηνύματα που ήθελε να στείλει μίλησε η Τζόρτζια Μελόνι.

Αποχαιρετώντας τον εμβληματικό σχεδιαστή μόδας, η πρωθυπουργός της Ιταλίας ανέφερε: «Ο Giorgio Armani έδειξε στον κόσμο ότι η Ιταλία μπορεί να είναι μεγάλη χωρίς να απαρνηθεί την ταυτότητά της. Ήταν παράδοση, κομψότητα, φινέτσα και λιτότητα, που ξεπέρασαν τα σύνορα και έγιναν σύμβολο. Έλεγε ότι “το στυλ είναι να έχεις το θάρρος των επιλογών σου, καθώς και το θάρρος να λες όχι. Είναι γούστο και κουλτούρα”».

»Μας έμαθε ότι το στυλ δεν είναι μορφή αλλά ουσία: είναι η δύναμη να μένεις πιστός σε αυτό που πιστεύεις, ακόμα και όταν είναι πιο δύσκολο να το κάνεις. Γιατί το να λες “όχι” απαιτεί περισσότερο θάρρος από το να λες “ναι”. Και αυτό σημαίνει να προτάσσεις τη συνέπεια από την ευκολία και τη μακροπρόθεσμη όραση από την εφήμερη συναίνεση. Επιλογές που μόνο όποιος έχει το θάρρος να προστατεύσει την ταυτότητά του είναι ικανός να πάρει.

Και γι’ αυτό ο Armani ήταν ένας μεγάλος Ιταλός, ένας από τους δημιουργούς του κύρους και του θαυμασμού που απολαμβάνει η Ιταλία στον κόσμο. Η ουσία του Made in Italy είναι ένας συνδυασμός ταλέντου, προσοχής στη λεπτομέρεια, φροντίδας για τους συνεργάτες. Χαρακτηριστικά που κάνουν τις επιχειρήσεις μας να εκτιμώνται και να αγαπιούνται σε όλο τον κόσμο, και που βρήκαν μια υπέροχη σύνθεση στον Armani. Συνέβαλε στην ανάδειξη της ιταλικής ραπτικής σε διεθνές επίπεδο, εκπαιδεύοντας γενιές επαγγελματιών. Οι δημιουργίες του συνόδευσαν μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου», πρόσθεσε.

«Μεταξύ αυτών, η τελετή ορκωμοσίας στο Quirinale ως πρωθυπουργός, την οποία αντιμετώπισα (έζησα) φορώντας ένα από τα υπέροχα blue navy ταγιέρ του. Και είναι μια επιλογή που θα ξαναέκανα, γιατί σε εκείνο το ταγιέρ του Armani υπήρχαν πολλά μηνύματα: υπεράσπιση του Made in Italy, καινοτομία, ποιότητα, υπερηφάνεια για την ταυτότητα του. Και κύρος. Μια Ιταλία που μπορεί να ξεχωρίσει στον κόσμο. Η χώρα μας δεν θα ξεχάσει το ταλέντο του και τα εξαιρετικά πράγματα που έκανε για να την καταστήσει αδιαμφισβήτητο φάρο αγάπης και πάθους για την ομορφιά», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως η Τζόρτζια Μελόνι φόρεσε κοστούμι Αρμάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού της Συμβουλίου αλλά και στην πρώτη της συνάντηση με τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε επίσης:

Βρετανία: Πυρκαγιά ξέσπασε στα πρώην κεντρικά γραφεία του BBC

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που δολοφόνησε αξιωματικό της ασφάλειας στις κινητοποιήσεις του 2022

Politico: Προετοιμάζεται για συμμετοχή στις εκλογές η Λεπέν – Πώς θα «παρακάμψει» τον αποκλεισμό λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση