07.09.2025 10:52

Βραβεία Emmy Δημιουργικών Τεχνών: Κυριάρχησαν τα «The Penguin» και «The Studio»

07.09.2025 10:52
emmi1

Οι σειρές «The Penguin» του HBO Max και «The Studio» του Apple TV+ κυριάρχησαν στη λίστα των νικητών την πρώτη βραδιά των βραβείων Έμμυ Δημιουργικών Τεχνών (Emmy Creative Arts) που απονεμήθηκαν το Σάββατο στο Peacock Theater στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Η σειρά «The Studio» κατέκτησε συνολικά εννέα βραβεία. Η σειρά «The Penguin» κέρδισε οκτώ τρόπαια.

Η σειρά «Severance» του Apple TV+, η οποία είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος, απέσπασε έξι νίκες. Οι σειρές «Bridgerton» του Netflix και «Andor» του Disney+ συγκέντρωσαν από τέσσερις νίκες η καθεμία. Η σειρά «The Boys» του Amazon Prime Video απέσπασε τρεις νίκες, συμπεριλαμβανομένης μιας που αποτέλεσε έκπληξη, στην κατηγορία Πρωτότυπης Μουσικής και Στίχων με βραβείο στον συνθέτη Κρίστοφερ Λένερτζ.

Στην απονομή των βραβείων Δημιουργικών Τεχνών τιμήθηκαν τα προγράμματα με σενάριο. Σήμερα θα γίνει η απονομή των βραβείων σε προγράμματα χωρίς σενάριο, reality και ντοκιμαντέρ.

Για τον ρόλο του στη σειρά «The Studio» ο Μπράιαν Κράνστον κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Κωμικού Ηθοποιού. Η σειρά βραβεύθηκε επίσης στις κατηγορίες Επιλογή Καστ σε Κωμική Σειρά, Διεύθυνση Φωτογραφίας, Μουσική Επιμέλεια, Μοντάζ Ήχου και Μίξη Ήχου.

