Βραβεία Emmy Δημιουργικών Τεχνών: Κυριάρχησαν τα «The Penguin» και «The Studio»

Οι σειρές «The Penguin» του HBO Max και «The Studio» του Apple TV+ κυριάρχησαν στη λίστα των νικητών την πρώτη βραδιά των βραβείων Έμμυ Δημιουργικών Τεχνών (Emmy Creative Arts) που απονεμήθηκαν το Σάββατο στο Peacock Theater στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Η σειρά «The Studio» κατέκτησε συνολικά εννέα βραβεία. Η σειρά «The Penguin» κέρδισε οκτώ τρόπαια.

Η σειρά «Severance» του Apple TV+, η οποία είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος, απέσπασε έξι νίκες. Οι σειρές «Bridgerton» του Netflix και «Andor» του Disney+ συγκέντρωσαν από τέσσερις νίκες η καθεμία. Η σειρά «The Boys» του Amazon Prime Video απέσπασε τρεις νίκες, συμπεριλαμβανομένης μιας που αποτέλεσε έκπληξη, στην κατηγορία Πρωτότυπης Μουσικής και Στίχων με βραβείο στον συνθέτη Κρίστοφερ Λένερτζ.

Στην απονομή των βραβείων Δημιουργικών Τεχνών τιμήθηκαν τα προγράμματα με σενάριο. Σήμερα θα γίνει η απονομή των βραβείων σε προγράμματα χωρίς σενάριο, reality και ντοκιμαντέρ.

Για τον ρόλο του στη σειρά «The Studio» ο Μπράιαν Κράνστον κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Κωμικού Ηθοποιού. Η σειρά βραβεύθηκε επίσης στις κατηγορίες Επιλογή Καστ σε Κωμική Σειρά, Διεύθυνση Φωτογραφίας, Μουσική Επιμέλεια, Μοντάζ Ήχου και Μίξη Ήχου.

Διαβάστε επίσης:

Φεστιβάλ Βενετίας: Στον Τζιμ Τζάρμους ο Χρυσός Λέοντας για την ταινία “Father Mother Sister Brother”

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

«Die, My Love»: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας ταινίας της Λιν Ράμσεϊ με τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον