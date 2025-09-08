Growthfund Agora – Κυριάκος Πιερρακάκης: «Το Υπερταμείο καταλύτης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας»

Στις μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές και στον κομβικό ρόλο της συνεργασίας του Υπερταμείου / Growthfund με την πολιτεία, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης στη συζήτηση με θέμα «Το νέο Υπερταμείο Μοχλός ανάπτυξης της Οικονομίας», που πραγματοποιήθηκε στο Growthfund Agora, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Συνολικά, σε ό,τι αφορά στην αναπτυξιακή λογική της χώρας, το Υπερταμείο είναι καταλύτης για να μπορέσουμε στοχευμένα να αξιοποιήσουμε την δημόσια περιουσία, ώστε να τονώσουμε την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν είναι ένας αριθμός. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτόν τον αριθμό. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το αν η ανάπτυξη φτάνει σε εκείνον. Αυτό, λοιπόν, θα το δείτε, μόνο αν κουνήσουμε την βελόνα στο σύνολο της οικονομίας και νομίζω ότι εδώ μπορείτε να παίξετε καταλυτικό ρόλο» σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

«Με δεδομένο αυτό, η Ελλάδα έχει ένα ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος είναι σχεδόν διπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου αυτή τη στιγμή. Θα σας έλεγα ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Εγώ ασπάζομαι πλήρως το όραμα του Υπερταμείου, είναι επιταχυντής εθνικών και στρατηγικών έργων και το PPF και το Υπερταμείο, ευρύτερα, είναι καταλύτης και επιταχυντής» πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος του Υπερταμείου κ Στέφανος Θεοδωρίδης κάνοντας την έναρξη του Growthfund Agora στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, τόνισε «για εμάς στο Υπερταμείο, είναι τιμή μας να συμμετέχουμε ως ενεργοί συνομιλητές του μέλλοντος, σε μια ΔΕΘ που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν της χώρας και στο μέλλον της οικονομίας. Φέτος, με το σύνθημα «Εθνική Συμμαχία Ανάπτυξης», το Υπερταμείο δηλώνει παρόν. Παρόν όχι μόνο ως θεσμικός συνομιλητής του κράτους, αλλά και ως ενεργός μοχλός μετασχηματισμού — για την οικονομία, για τις υποδομές, για τις ίδιες τις δημόσιες επιχειρήσεις».

Ο ίδιος κατέληξε, ότι βρισκόμαστε σε μία εποχή ραγδαίων μεταβάσεων. Η τεχνολογία, η ενέργεια, η βιωσιμότητα, οι αντοχές της κοινωνίας και της οικονομίας δοκιμάζονται. Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, ο ρόλος του Υπερταμείου είναι να προσφέρει σταθερότητα, όραμα και εργώδη δράση. Δεν είμαστε απλώς διαχειριστής περιουσίας· είμαστε καταλύτης μετασχηματισμού. Ενεργούμε με ευθύνη απέναντι στη δημόσια περιουσία και με τόλμη απέναντι στο μέλλον.

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου κ. Γιάννης Παπαχρήστου αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα του Υπερταμείου που αφορούν στη Βόρεια Ελλάδα και βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, στο τέλος του έτους θα διεξαχθεί διαγωνισμός για τη Μαρίνα Αρετσούς, ώστε αρχές του χρόνου να είναι έτοιμη η μελέτη, ενώ στους επόμενους μήνες ξεκινούν οι μελέτες και οι αδειοδοτήσεις για το Κυβερνείο. Όσον αφορά στο έργο για το πολυαναμενόμενο και κομβικής σημασίας έργο ανάπλασης της ΔΕΘ, που θα δημιουργήσει ένα εκθεσιακό κέντρο εντός του ιστού της πόλης, ο διαγωνισμός θα γίνει επίσης στις αρχές του επόμενου χρόνου.

Μιλώντας για τον ρόλο του Υπερταμείου, ο κ. Παπαχρήστου ανέφερε ότι εξελίχθηκε σε ευκαιρία, καθώς αποτελεί επιταχυντή και καταλύτη ανάπτυξης, με απώτερο σκοπό να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.

Σημείωσε επίσης ότι η ανάπτυξη του Υπερταμείου στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: Αφενός συμβάλλει στο μετασχηματισμό των δημόσιων επιχειρήσεων για καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, αφετέρου με τις επενδύσεις συνεισφέρει στην αξιοποίηση των assets σε ενέργεια, νερά, λιμάνια, δημόσια έργα κ.λπ., ενώ ο τρίτος πυλώνας είναι να λειτουργήσει ως επιταχυντής που θα υλοποιεί γρήγορα τα δημόσια έργα σε χρόνο ρεκόρ. Τέλος, τόνισε ότι η Ελλάδα κατάφερε να μπει στο χάρτη του ΑΙ και έκλεισε λέγοντας ότι «Είμαστε σε τροχιά απόλυτης ανάπτυξης».

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Χατζηλίδης.

Κυρανάκης: Με το Υπερταμείο αλλάζουμε την νοοτροπία των ‘μπαλωμάτων’ στις σιδηροδρομικές συμβάσεις

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση και στη συζήτηση με θέμα «οι στρατηγικές συμβάσεις που αλλάζουν τη χώρα», ανακοίνωσε πως ο νέος ΟΣΕ σε συνεργασία με την Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου προετοιμάζουν μακροχρόνιες συμβάσεις συντήρησης της σιδηροδρομικής υποδομής από το 2026.

«Η νέα διοίκηση του ΟΣΕ μαζί με το PPF έχουν επιλέξει τα έργα με βασικό στόχο να μπει τέλος στη νοοτροπία των ‘μπαλωμάτων’ στη σιδηροδρομική γραμμή, που κυριαρχούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια», είπε ο κ. Κυρανάκης προσθέτοντας πως από το 2026 θα μπει τέλος σε αυτές τις λογικές με συμβάσεις που θα έχουν υπερδεκαετή ορίζοντα, εξασφαλίζοντας όχι μόνο τα αυτονόητα αλλά και την καλύτερη λειτουργία του σιδηροδρόμου.

Μιλώντας για τον στρατηγικό σχεδιασμό για τον σιδηρόδρομο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε πως μετά από το νέο νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούλιο για τον ΟΣΕ και την ολοκλήρωση των σημαντικών έργων ασφαλείας επόμενο στοίχημα είναι η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου του σιδηροδρόμου.

«Θέλουμε στην επόμενη ΔΕΘ να κάνουμε τη συζήτηση για την οικονομική ανάπτυξη που φέρνει ο σιδηρόδρομος», τόνισε ο κ. Κυρανάκης αναφέροντας ως παράδειγμα τη σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο που θα καταστήσει την πόλη πύλη εισόδου και εξόδου εμπορευμάτων.

«Τώρα είναι η στιγμή να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ. Το Θριάσιο, το Στρατόπεδο Γκόνου και μια σειρά από αλλά ακίνητα μπορούν να φέρουν έσοδα εκατομμύρια ευρώ. Και για αυτό θα κινηθούμε με ταχύτητα», συμπλήρωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Μιλώντας για το θέμα της ασφάλειας του σιδηροδρόμου ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας και τηλεδιοίκησης στο τροχαίο υλικό (ETCS on board), ενώ με τη σύμβαση που υπεγράφη για την ανασύνταξη του δικτύου στο κομμάτι της Δομοκού κλείνει το τελευταίο κενό στη γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης, η οποία πλέον θα έχει εγκατεστημένα όλα τα συστήματα τηλεδιοίκησης και ασφάλειας.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου και επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), Πάνος Σταμπουλίδης, αναφέρθηκε στη συνεργασίας της Μονάδας με τον ΟΣΕ, υπογραμμίζοντας πως το Υπερταμείο δεν υποκαθιστά τους Οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται.

«Θέλουμε να προσθέτουμε, τη γνώση και την εμπειρία που έχουμε στην επιτάχυνση των διαδικασιών από τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα», τόνισε ο κ. Σταμπουλίδης υπογραμμίζοντας πως η μονάδα PPF έχει προετοιμάσει με επιτυχία όλους του διαγωνισμούς που έχει αναλάβει για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ.

«Η πρόεδρος της Κομισιόν στην ετήσια έκθεσή της που έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγες ημέρες αναφέρει ως παράδειγμα προς μίμηση ένα από τα έργα που έχουμε ολοκληρώσει, το μεγάλο έργο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ, το γνωστό σε όλους Antinero. Λέγαμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει δημόσιες συμβάσεις τώρα αποτελεί ευρωπαϊκό παράδειγμα», υπογράμμισε ο κ. Σταμπουλίδης και τόνισε πως «στόχος είναι η επόμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχει και έργα του ΟΣΕ».

Το πάνελ συντόνισε ο δημοσιογράφος Φάνης Ζώης.