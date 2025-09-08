Μετρά αντίστροφα για την παρουσία του στη ΔΕΘ ο Φάμελλος – Ομιλία την Τετάρτη, στην σκιά του Τσίπρα

Στην τελική ευθεία για την ΔΕΘ εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σωκράτη Φάμελλο και τους συνεργάτες του – μετά και τις διαδοχικές επαφές με παραγωγικούς φορείς – να βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο πρόγραμμα του κόμματος που θα παρουσιάσει με ομιλία του στο Βελλίδειο την Τετάρτη το απόγευμα στις 19:00. Την επόμενη μέρα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στους δημοσιογράφους.

Η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ ωστόσο τελεί στη σκιά του Αλέξη Τσίπρα και των συζητήσεων που έχει προκαλέσει τόσο το περιεχόμενο όσο και η σημειολογία της ομιλίας του μέσω της οποίας έδωσε ισχυρό σήμα για την πολιτική του επάνοδο. Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να μην είπε ρητά ή να μην ανακοίνωσε ότι θα κάνει νέο κόμμα (κάτι τέτοιο άλλωστε ούτε αναμενόταν ούτε πρόκειται να γίνει σύντομα) αλλά παρουσιάζοντας το δικό του σχέδιο για τη χώρα και την οικονομία με ορίζοντα πενταετίας, μία μέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, κατέδειξε ότι επιδιώκει να «αναστήσει» το δίπολο με τον Μητσοτάκη ως πρωταγωνιστικός παράγοντας στο πολιτικό σκηνικό.

Παράλληλα κατέδειξε την κλιμακούμενη αποστασιοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο δεν αναφέρθηκε καν, ούτε ονομαστικά ούτε φωτογραφικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επιθυμεί να σηματοδοτήσει την αποκατάσταση της «κανονικότητας» στον ΣΥΡΙΖΑ (ύστερα από την περιπέτεια Κασσελάκη) και την πολιτική και οργανωτική επανεκκίνηση του κόμματος υπό την ηγεσία του μετά το Συνέδριο του Ιουνίου. Ωστόσο αναμένεται ότι η αμηχανία του τελευταίου διαστήματος εξαιτίας της κινητικότητας του πρώην πρωθυπουργού θα αποτυπωθεί και στην παρουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη το προσεχές διήμερο.

Σε σχέση με την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού το σχόλιο που έκαναν από τα ηγετικά κλιμάκια ήταν ότι οι άξονες που παρουσίασε είναι στην πραγματικότητα και οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ (άρα δε βλέπουν κάποια απόκλιση). Από εκεί και πέρα ο Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να επιμείνει σε όσα λέει το τελευταίο διάστημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής του κόμματος και έχει τους ίδιους στόχους με τον ΣΥΡΙΖΑ την ισχυροποίηση του κόμματος και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Κόντρα μετά την ΔΕΘ για τον ΦΠΑ – Ψέμα Μητσοτάκη ότι δε γνωρίζει

Κατά τα λοιπά, ο Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται και από το βήμα της ΔΕΘ να δώσει συνέχεια στις επιθέσεις προς τον πρωθυπουργό για όσα εξήγγειλε και όσα δεν εξήγγειλε στην ΔΕΘ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι παρά το υπερπλεόνασμα των 6,5 δις που έχει συγκεντρώσει η κυβέρνηση από τους υψηλούς έμμεσους φόρους, έδωσε κάποιες περιορισμένες παροχές λόγω της αυξημένης κοινωνικής δυσαρέσκειας. Μάλιστα, η Κουμουνδούρου επιχείρησε να ανοίξει κόντρα για το θέμα του ΦΠΑ, καθώς ένα βασικό επιχείρημα της είναι ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για την μείωση των έμμεσων φόρων σε τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, για την οποία η κυβέρνηση αδιαφορεί με αποτέλεσμα η χώρα να κινδυνεύει με παραπομπή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Ερωτηθείς σχετικά χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε κοφτά ότι δε γνωρίζει το θέμα, επιχειρώντας να υποβαθμίσει το ερώτημα.

Στην ανακοίνωσή του για τη συνέντευξη Τύπου Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ τον παραπέμπει στις δύο οδηγίες για τον ΦΠΑ, 2022/542 και 2020/285, τις οποίες όπως λέει «και ψήφισε και αρνείται να εφαρμόσει». Τον κάλεσε δε να εξηγήσει «γιατί δήλωσε ότι αγνοεί τις προειδοποιητικές επιστολές για παραπομπή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, που έλαβε η Ελλάδα στις 30 Ιανουαρίου, την ώρα που οι πολίτες και η αγορά υποφέρουν από τον υψηλό ΦΠΑ, που το 2024 σε σχέση με το 2023 επιβάρυνε κατά 2,62 δισ. περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Λίγο μετά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης επανήλθε τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «η οδηγία αυτή καλεί τη χώρα μας να εφαρμόσει μειωμένους -ή ακόμη και μηδενικούς- συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και φάρμακα, να μειώσει τον ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά και να απαλλάσσει τις μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση επιβολής του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει προειδοποιητικές επιστολές στην ελληνική κυβέρνηση, ενώ το θέμα το έχει φέρει στη Βουλή εμφατικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η ΝΔ έχει ψηφίσει την οδηγία. Ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε και λέει ψέματα».