Ασύλληπτη τραγωδία στην Αγγλία: Πατέρας πέθανε από ανακοπή την ώρα της κηδείας του γιου του

Μια απίστευτη τραγωδία ζει μια οικογένεια στο Μίντλεσμπρο της Αγγλίας.

Ο 61χρονος Νόρμαν Γουάιτ πήγαινε να κηδέψει το παιδί του, το οποίο σε ηλικία 41 ετών πέθανε από υπερβολική δόση ουσιών.

Ο πατέρας και οι συγγενείς τους πήγαιναν στην εκκλησία όπου μεταφέρθηκε η σορός του θύματος, με τον 61χρονο Νόρμαν να παθαίνει ανακοπή και να αφήνει την τελευταία του πνοή. Επικράτησε αρχικά πανικός στην αίθουσα και μετά… σιωπή.

«Νομίζω ότι “έσπασε” η καρδιά του», είπε η αδελφή του, Σαντέλ, σύμφωνα με τη Mirror. «Το να βλέπει όλη την οικογένεια μαζί εκείνη τη στιγμή ήταν υπερβολικό για εκείνον».

