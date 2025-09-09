search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 13:52
ΚΟΣΜΟΣ

09.09.2025 13:26

Ασύλληπτη τραγωδία στην Αγγλία: Πατέρας πέθανε από ανακοπή την ώρα της κηδείας του γιου του

feretro

Μια απίστευτη τραγωδία ζει μια οικογένεια στο Μίντλεσμπρο της Αγγλίας.

Ο 61χρονος Νόρμαν Γουάιτ πήγαινε να κηδέψει το παιδί του, το οποίο σε ηλικία 41 ετών πέθανε από υπερβολική δόση ουσιών.

Ο πατέρας και οι συγγενείς τους πήγαιναν στην εκκλησία όπου μεταφέρθηκε η σορός του θύματος, με τον 61χρονο Νόρμαν να παθαίνει ανακοπή και να αφήνει την τελευταία του πνοή. Επικράτησε αρχικά πανικός στην αίθουσα και μετά… σιωπή.

«Νομίζω ότι “έσπασε” η καρδιά του», είπε η αδελφή του, Σαντέλ, σύμφωνα με τη Mirror. «Το να βλέπει όλη την οικογένεια μαζί εκείνη τη στιγμή ήταν υπερβολικό για εκείνον».

ΕΛΛΑΔΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

