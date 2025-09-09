Ασύλληπτη τραγωδία στην Αγγλία: Πατέρας πέθανε από ανακοπή την ώρα της κηδείας του γιου του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μια απίστευτη τραγωδία ζει μια οικογένεια στο Μίντλεσμπρο της Αγγλίας.
Ο 61χρονος Νόρμαν Γουάιτ πήγαινε να κηδέψει το παιδί του, το οποίο σε ηλικία 41 ετών πέθανε από υπερβολική δόση ουσιών.
Ο πατέρας και οι συγγενείς τους πήγαιναν στην εκκλησία όπου μεταφέρθηκε η σορός του θύματος, με τον 61χρονο Νόρμαν να παθαίνει ανακοπή και να αφήνει την τελευταία του πνοή. Επικράτησε αρχικά πανικός στην αίθουσα και μετά… σιωπή.
«Νομίζω ότι “έσπασε” η καρδιά του», είπε η αδελφή του, Σαντέλ, σύμφωνα με τη Mirror. «Το να βλέπει όλη την οικογένεια μαζί εκείνη τη στιγμή ήταν υπερβολικό για εκείνον».
Διαβάστε επίσης:
Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά τους 19 νεκρούς – Στις φλόγες κτήριο του κοινοβουλίου (Video)
Παρίσι: Άγνωστοι βανδάλισαν τζαμιά άφησαν στην είσοδο γουρουνοκεφαλές
Γαβριήλ Κατωπόδης: Ο κεντροαριστερός Λευκαδίτης γκρεμίζει τον Μιλέι στην Αργεντινή – Τι σημαίνει η νίκη του στο Μπουένος Άιρες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.