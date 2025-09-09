Παρίσι: Άγνωστοι βανδάλισαν τζαμιά – Άφησαν στην είσοδο γουρουνοκεφαλές

Εικόνες σοκ με κομμένα κεφάλια χοίρων είδαν το πρωί κάτοικοι στο Παρίσι, έξω από τζαμιά.

Τα κεφάλια ανακαλύφθηκαν σε δημόσιους δρόμους στην πρωτεύουσα και σε δύο κοντινές περιοχές έξω από την πόλη. Συγκεκριμένα στο Σηκουάνα-Σεν-Ντενί (ανατολικά του Παρισιού) και στο Ο-ντε-Σεν (νοτιοδυτικά του Παρισιού), όπως έγινε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο.

🚨🇫🇷🕌🐷 ALERTE INFO !



Des TÊTES DE COCHON ont été DÉCOUVERTES tôt ce matin devant plusieurs MOSQUÉES de l'agglomération parisienne et de la capitale.



(préfet de police) pic.twitter.com/vZDEKCXJqa — Impact (@ImpactMediaFR) September 9, 2025

«Άρχισε αμέσως έρευνα», πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας διαβεβαιώνοντας πως «καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να βρεθούν οι δράστες αυτών των «απεχθών πράξεων».

🔴 ALERTE INFO | Des têtes de cochons ont été découvertes devant l'entrée de plusieurs mosquées à Paris et Montreuil avec inscrit "MACRON" sur la tête. 🐷🕌 pic.twitter.com/hkdiimusiu — SIRÈNES (@SirenesFR) September 9, 2025

«Εκφράζω όλη την υποστήριξή μου προς τους υπευθύνους και τους πιστούς των τζαμιών που επλήγησαν απ’ αυτές τις αφόρητες προκλήσεις. Το να επιτίθεται κάποιος σε χώρους λατρείας αποτελεί απύθμενη δειλία», έγραψε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.

«Θέλω οι μουσουλμάνοι συμπατριώτες μας να μπορούν να ασκούν την πίστη τους με ειρήνη», πρόσθεσε.

