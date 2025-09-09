search
09.09.2025 13:02

Παρίσι: Άγνωστοι βανδάλισαν τζαμιά – Άφησαν στην είσοδο γουρουνοκεφαλές

09.09.2025 13:02
parisi-tzami-astynomikos

Εικόνες σοκ με κομμένα κεφάλια χοίρων είδαν το πρωί κάτοικοι στο Παρίσι, έξω από τζαμιά.

Τα κεφάλια ανακαλύφθηκαν σε δημόσιους δρόμους στην πρωτεύουσα και σε δύο κοντινές περιοχές έξω από την πόλη. Συγκεκριμένα στο Σηκουάνα-Σεν-Ντενί (ανατολικά του Παρισιού) και στο Ο-ντε-Σεν (νοτιοδυτικά του Παρισιού), όπως έγινε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο. 

«Άρχισε αμέσως έρευνα», πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας διαβεβαιώνοντας πως «καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να βρεθούν οι δράστες αυτών των  «απεχθών πράξεων».

«Εκφράζω όλη την υποστήριξή μου προς τους υπευθύνους και τους πιστούς των τζαμιών που επλήγησαν απ’ αυτές τις αφόρητες προκλήσεις. Το να επιτίθεται κάποιος σε χώρους λατρείας αποτελεί απύθμενη δειλία», έγραψε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.

«Θέλω οι μουσουλμάνοι συμπατριώτες μας να μπορούν να ασκούν την πίστη τους με ειρήνη», πρόσθεσε.

