ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 06:58
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

09.09.2025 06:15

Η «αύρα» της ΔΕΘ: Αγωνία για τα γκάλοπ στο Μαξίμου για την επίδραση των  μέτρων – Τον Νοέμβριο η πραγματική εικόνα

09.09.2025 06:15
mitsotakis_deth

Και μετά την ΔΕΘ τι; Το ερώτημα αυτό συνεχίζει να ταλανίζει τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος οι οποίοι αντιλαμβάνονται καλύτερα από τον καθένα ότι δεν υπάρχουν θαύματα ούτε θαυματοποιοί για να αλλάξουν το κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία εις βάρος της κυβέρνησης.

Οι φοροαπαλλαγές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός αφορούν σε συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων, ενώ το γεγονός ότι επικοινωνιακά η κυβέρνηση είχε ανεβάσει ιδιαίτερα υψηλά τον πήχη μιλώντας για εκπλήξεις μάλλον ως μπούμερανγκ λειτούργησε, παρά έδωσε την αίσθηση ότι ο πρωθυπουργός έβαλε γερά το χέρι στην τσέπη.

Πέρα από το ότι άφησε μεγάλες κατηγορίες εκτός εξαγγελιών, όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση έφυγε από τη ΔΕΘ αφήνοντας το μεγάλο θέμα της ακρίβειας ανοικτό. Δεν υπήρξε στην πραγματικότητα καμία παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση ενώ το θέμα αυτό αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες και κυρίως εκείνα τα βαλάντια που ξεκινούν από πολύ χαμηλά και φτάνουν μέχρι και την μεσαία τάξη. Αφορούν τους συνταξιούχους, αυτούς που έχουν ένα ή κανένα παιδί και φυσικά την νέα γενιά η οποία εμφανίζεται ανήμπορη να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα.

Προφανώς οι δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας θα δείξουν την ΝΔ να παίρνει μία δημοσκοπική ανάσα αφού, κάποιοι είναι ευχαριστημένοι από τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός. Οι σοβαροί δημοσκόποι και μελετητές λένε ωστόσο ότι η πραγματική εικόνα της κυβέρνησης θα φανεί μέσα στον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Δηλαδή και να κερδίσει 1 με 2 μονάδες το κυβερνών κόμμα την συγκεκριμένη στιγμή αυτές δεν αποκλείεται να εξανεμιστούν κάτω από το βάρος της ακρίβειας.

Πιο συγκεκριμένα οι ίδιοι άνθρωποι έλεγαν ότι ακόμα και όσοι εμφανιστούν θετικοί απέναντι στην ΝΔ την συγκεκριμένη στιγμή μετά από ένα μήνα θα τα έχουν ξεχάσει όλα καθώς η ακρίβεια ροκανίζει την οποία φοροαπαλλαγή.

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος μόνο χαρούμενοι δεν είναι καθώς αυτό που εισπράττουν από την κοινωνία είναι ότι η καθημερινότητα τους είναι δύσκολη και δεν τα βγάζουν πέρα. Γνωρίζουν δε πολύ καλά ότι εάν μπούμε στον χειμώνα τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα με την ακρίβεια στην ενέργεια.

Με βάση λοιπόν αυτούς τους συλλογισμούς τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος αναζητούν την επόμενη κίνηση που θα μπορούσε να δώσει προοπτική στο κόμμα τους, το οποίο βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Κάποιοι μάλιστα πικρόχολα υποστηρίζουν ότι μάλλον θα πρέπει να περιμένουν μέχρι την επόμενη ΔΕΘ για να αισθανθούν ξανά έστω για λίγο μία μικρή ανάταση.

