Πράσινη Αριστερά: Εκδήλωση με θέμα «Αποκαθιστούμε την Κοινωνική Συνοχή. Χτίζουμε δίκαιη ανάπτυξη για όλους»

Στον δρόμο προς τις εκλογές η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ διοργανώνουν εκδήλωση – συζήτηση με θέμα:

Αποκαθιστούμε την Κοινωνική Συνοχή.

Χτίζουμε δίκαιη ανάπτυξη για όλους.

10 Σεπτεμβρίου 2025

19:00-21:00

Αίθουσα ΕΣΗΕΑ – Ακαδημίας 20, Αθήνα

Διαπιστώσεις, αναλύσεις, προτάσεις με στόχο ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα χρησιμοποιεί την Οικονομία ως εργαλείο διασφάλισης της ευημερίας και της ασφάλειας των πολιτών.

Που θα σέβεται τους πολίτες, θα είναι αρωγός στην καθημερινότητά τους, θα ανταποδίδει τα πλεονάσματα, έχοντας κεντρικό στόχο την ενίσχυση και εν τέλει αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής.

Που θα δημιουργεί εμπιστοσύνη και θεμελιώνει την συνεργασία και την πρόοδο.

Ομιλητές:

Θράσος Φωτεινός / Προεδρεύων ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Σταύρος Καράμπελας / Πρόεδρος Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου (Ε.ΔΗ.Κ.)

Άγγελος Πιλάτης / Αντιπρόεδρος ΙΝ.ΚΑ.-Γ.Ο.Κ.Ε.

Θεόδωρος Λιανός / Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεόδωρος Στάθης / Πανεπιστημιακός, τέως Υπουργός