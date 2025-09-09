Πράσινη Αριστερά: Εκδήλωση με θέμα «Αποκαθιστούμε την Κοινωνική Συνοχή. Χτίζουμε δίκαιη ανάπτυξη για όλους»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στον δρόμο προς τις εκλογές η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ διοργανώνουν εκδήλωση – συζήτηση με θέμα:
Αποκαθιστούμε την Κοινωνική Συνοχή.
Χτίζουμε δίκαιη ανάπτυξη για όλους.
10 Σεπτεμβρίου 2025
19:00-21:00
Αίθουσα ΕΣΗΕΑ – Ακαδημίας 20, Αθήνα
Διαπιστώσεις, αναλύσεις, προτάσεις με στόχο ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα χρησιμοποιεί την Οικονομία ως εργαλείο διασφάλισης της ευημερίας και της ασφάλειας των πολιτών.
Που θα σέβεται τους πολίτες, θα είναι αρωγός στην καθημερινότητά τους, θα ανταποδίδει τα πλεονάσματα, έχοντας κεντρικό στόχο την ενίσχυση και εν τέλει αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής.
Που θα δημιουργεί εμπιστοσύνη και θεμελιώνει την συνεργασία και την πρόοδο.
Ομιλητές:
