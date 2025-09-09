search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 13:49
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 12:35

Πράσινη Αριστερά: Εκδήλωση με θέμα «Αποκαθιστούμε την Κοινωνική Συνοχή. Χτίζουμε δίκαιη ανάπτυξη για όλους»

09.09.2025 12:35
unnamed

Στον δρόμο προς τις εκλογές η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ διοργανώνουν εκδήλωση – συζήτηση με θέμα:

Αποκαθιστούμε την Κοινωνική Συνοχή.
Χτίζουμε δίκαιη ανάπτυξη για όλους.

10 Σεπτεμβρίου 2025
19:00-21:00
Αίθουσα ΕΣΗΕΑ – Ακαδημίας 20, Αθήνα

Διαπιστώσεις, αναλύσεις, προτάσεις με στόχο ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα χρησιμοποιεί την Οικονομία ως εργαλείο διασφάλισης της ευημερίας και της ασφάλειας των πολιτών.
Που θα σέβεται τους πολίτες, θα είναι αρωγός στην καθημερινότητά τους, θα ανταποδίδει τα πλεονάσματα, έχοντας κεντρικό στόχο την ενίσχυση και εν τέλει αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής.
Που θα δημιουργεί εμπιστοσύνη και θεμελιώνει την συνεργασία και την πρόοδο.

Ομιλητές:

  • Θράσος Φωτεινός / Προεδρεύων ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
  • Σταύρος Καράμπελας / Πρόεδρος Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου (Ε.ΔΗ.Κ.)
  • Άγγελος Πιλάτης / Αντιπρόεδρος ΙΝ.ΚΑ.-Γ.Ο.Κ.Ε.
  • Θεόδωρος Λιανός / Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Θεόδωρος Στάθης / Πανεπιστημιακός, τέως Υπουργός
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Jethro-Tull-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Jethro Tull στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – Όσα δεν γνωρίζατε για το θρυλικό συγκρότημα

mikrofono_vouli_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έρχεται ο «κόφτης» στη Βουλή

LAMMY_VRETANIA
ΚΟΣΜΟΣ

Σε γραμμή… Κομισιόν το Λονδίνο – Κλείνει τα μάτια στη γενοκτονία στη Γάζα, «δεν έχουμε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα»

feretro
ΚΟΣΜΟΣ

Ασύλληπτη τραγωδία στην Αγγλία: Πατέρας πέθανε από ανακοπή την ώρα της κηδείας του γιου του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 13:48
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Jethro-Tull-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Jethro Tull στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – Όσα δεν γνωρίζατε για το θρυλικό συγκρότημα

mikrofono_vouli_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έρχεται ο «κόφτης» στη Βουλή

1 / 3