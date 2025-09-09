Σχεδόν μισό εκατομμύριο πολίτες θα επηρεάσουν οι αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης

Σχεδόν μισό εκατομμύριο πολίτες αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τις αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης, με περίπου 477.000 φορολογούμενους να είναι οι πρώτοι ωφελούμενοι.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ανακοίνωσε μια σειρά ρυθμίσεων που στοχεύουν στη μείωση του φορολογικού βάρους, αλλά και στην ανανέωση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Μεσοσταθμικά, η μείωση των τεκμηρίων υπολογίζεται γύρω στο 30%, ενώ το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της μεταρρύθμισης φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Οι αλλαγές επηρεάζουν τρεις βασικούς τομείς: κατοικίες, αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και σκάφη αναψυχής, και αναμένεται να προσφέρουν σημαντική ανακούφιση σε χιλιάδες φορολογούμενους σε όλη τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν προοπτικές για μεγαλύτερη κίνηση στην αγορά και δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους.

Στον τομέα των κατοικιών, η μείωση των αντικειμενικών δαπανών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σήμερα, οι δαπάνες προσαυξάνονται κατά 40% για περιοχές με τιμή ζώνης 2.800-4.999 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και κατά 70% για περιοχές με τιμή ζώνης άνω των 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με τις νέες ρυθμίσεις, οι συντελεστές μειώνονται σε 30% και 58% αντίστοιχα, οδηγώντας σε μείωση της αντικειμενικής δαπάνης κατά περίπου 35% στις περιοχές υψηλής αξίας. Για τις μονοκατοικίες διατηρείται η προσαύξηση 20% επί των νέων αντικειμενικών δαπανών, ενώ για τις δευτερεύουσες κατοικίες παραμένει η έκπτωση 50%. Επιπλέον, τα εξαρτώμενα τέκνα που διαθέτουν ίδιο εισόδημα θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ, μειώνοντας ουσιαστικά το φορολογικό βάρος για οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Η προσαρμογή αυτή αναμένεται να ενισχύσει την κίνηση στην αγορά ακινήτων και να μειώσει το τεκμήριο που έως τώρα λειτουργούσε αποτρεπτικά, ειδικά στις περιοχές υψηλής αντικειμενικής αξίας.

Στον τομέα των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, οι αντικειμενικές δαπάνες υπολογίζονται σήμερα κυρίως βάσει κυβικών εκατοστών και μειώνονται κατά 30% για οχήματα ηλικίας 5-10 ετών και κατά 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Το κόστος συντήρησης όμως δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά ανά ηλικία, γεγονός που αποθαρρύνει την ανανέωση του στόλου. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές CO2, όπως ισχύει και στα τέλη κυκλοφορίας. Η αλλαγή αυτή μειώνει σημαντικά το τεκμήριο για τα νεότερα οχήματα και το φέρνει σε επίπεδα αντίστοιχα με τα οχήματα άνω της δεκαετίας, διευκολύνοντας την ανανέωση του στόλου χωρίς επιβάρυνση του δημοσίου.

Στον τομέα των σκαφών αναψυχής, η τεκμαρτή δαπάνη σήμερα μειώνεται ανάλογα με την ηλικία του σκάφους: κατά 15% για σκάφη 5-10 ετών και κατά 30% για σκάφη άνω των 10 ετών. Η μεταρρύθμιση εφαρμόζει μείωση 30% και για τα νεότερα σκάφη, βασιζόμενη στην παραδοχή ότι οι δαπάνες συντήρησης δεν διαφοροποιούνται σημαντικά ανά ηλικία, ενώ παράλληλα ενισχύει την αγοραστική δύναμη των ιδιοκτητών και ενθαρρύνει την αγορά σκαφών αναψυχής.

Συνολικά, η αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης αναμένεται να μειώσει ουσιαστικά την επιβάρυνση εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, να διευκολύνει την ανανέωση κινητών και ακινήτων και να προάγει μια πιο δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους. Οι αλλαγές επηρεάζουν τόσο τους ιδιοκτήτες ακινήτων και οχημάτων όσο και οικογένειες με περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Η εφαρμογή τους από το επόμενο φορολογικό έτος σηματοδοτεί μια στροφή προς πιο λειτουργικά και δίκαια τεκμήρια, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να ενισχύσει την αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων και σκαφών μέσω αύξησης της ζήτησης.

