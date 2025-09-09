search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

09.09.2025 09:10

Τουρκία, 2025: Εισαγγελέας διέταξε έρευνα σε βάρος γυναικείου συγκροτήματος, για… άσεμνες πράξεις (Photo/Video)

09.09.2025 09:10
via I/G

Στην Τουρκία του Ερντογάν δεν πλήττει ποτέ κανείς.

Ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης διέταξε έρευνα εναντίον της δημοφιλούς γυναικείας ποπ μπάντας Manifest για την εμφάνισή τους και τα ρούχα που φορούσαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στην πόλη στις 6 Σεπτεμβρίου.

Η εξαμελής μπάντα είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι η συναυλία στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης ήταν αποκλειστικά για κοινό άνω των 18 ετών και ότι τα 12.000 εισιτήρια είχαν εξαντληθεί. Ωστόσο, η ενδυμασία και η χορογραφία τους προκάλεσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους συντηρητικούς κύκλους να τις επικρίνουν και άλλους να χαρακτηρίζουν τέτοιες κριτικές ως παραβίαση της καλλιτεχνικής ελευθερίας.

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι το συγκρότημα ερευνάται με την κατηγορία «άσεμνων πράξεων» και «επιδειξιομανίας». Η εισαγγελία πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τις ενέργειες κατά τη διάρκεια της συναυλίας και ότι έχουν δοθεί εντολές στις αρχές επιβολής του νόμου να εντοπίσουν τους υπόπτους. Οι καλλιτέχνες βρέθηκαν να έχουν «εμπλακεί σε συμπεριφορές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις κοινές ηθικές αξίες της κοινωνίας», ανέφερε η εισαγγελία.

Η δήλωση ανέφερε επίσης ανησυχίες ότι τα παιδιά και οι νέοι θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά. Οι Manifest, που σχηματίστηκαν το 2025, απέκτησαν εθνική αναγνώριση κατά τη διάρκεια ενός διαδικτυακού διαγωνισμού ταλέντων με την ονομασία Big5 Türkiye.

