Επίδομα 250 ευρώ: Τα κριτήρια για τους δικαιούχους και οι (πολλοί) κόφτες

Εκτός του επιδόματος των 250 ευρώ, που θα δοθεί τον Νοέμβριο, (και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο εφεξής), μένουν όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 65 ετών, όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά», οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024, καθώς και όσοι βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης σύνταξης. Επιπλέον, αποκλείονται μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι ΚΕΑ, επιδόματος τέκνων και χήρες ή γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, οι περισσότεροι από όσους θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ προέρχονται από Ταμεία με χαμηλότερες μέσες συντάξεις: κυρίως ΟΓΑ (περίπου 500€/μήνα), ΟΑΕΕ (≈700€), ΙΚΑ (≈850€), ΕΤΑΑ(≈800€) και ΝΑΤ (≈900–1.000€). Αντίθετα, λιγότεροι εκτιμάται ότι θα είναι οι δικαιούχοι από το Δημόσιο και τα Ταμεία ΔΕΚΟ–τραπεζών.

Τα βασικά κριτήρια

Ποσό : 250€ ανά δικαιούχο . Σε ζευγάρι μπορούν να καταβληθούν έως 500€ (250€ ο καθένας), εφόσον πληρούνται τα κριτήρια.

: 250€ . Σε ζευγάρι μπορούν να καταβληθούν (250€ ο καθένας), εφόσον πληρούνται τα κριτήρια. Εισοδηματικό όριο : Οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 26.000€ από όλες τις πηγές.

: από τις πηγές. Ηλικιακό όριο: Πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τα 65 έτη έως τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Δηλαδή, για την καταβολή του Νοεμβρίου 2025, δικαιούχοι είναι όσοι έκλεισαν τα 65 έως 31/12/2024. Όσοι τα κλείνουν μέσα στο 2025, θα δικαιούνται το επίδομα από το 2026.

Παραδείγματα (σύνοψη)

Ζευγάρι με συντάξεις 880€ (σύζυγος) και 790€ (σύζυγος): οικογενειακό ετήσιο από συντάξεις 20.040€ · λαμβάνουν 500€ (250€+250€), καθώς βρίσκονται κάτω από τις 26.000€ .

με συντάξεις (σύζυγος) και (σύζυγος): οικογενειακό ετήσιο από συντάξεις · (250€+250€), καθώς βρίσκονται κάτω από τις . Ζευγάρι με εισόδημα μόνο του ενός: 1.600€ /μήνα από σύνταξη + 450€ /μήνα από ενοίκιο → 24.600€ ετησίως· λαμβάνει 250€ ο/η σύζυγος με το εισόδημα, επειδή το οικογενειακό είναι κάτω από το όριο.

με εισόδημα μόνο του ενός: /μήνα από σύνταξη + /μήνα από ενοίκιο → ετησίως· ο/η σύζυγος με το εισόδημα, επειδή το οικογενειακό είναι κάτω από το όριο. Ζευγάρι με συντάξεις 1.070€ και 960€ + 350€/μήνα από ενοίκιο: σύνολο 28.560€ ετησίως → δεν δικαιούνται(υπέρβαση ορίου). Χωρίς το ενοίκιο, το εισόδημα πέφτει στις 24.360€ και τότε λαμβάνουν 500€.

Τι να προσέξετε

Το επίδομα είναι εφάπαξ και αποδίδεται ανά πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια.

και αποδίδεται που πληροί τα κριτήρια. Το εισόδημα εξετάζεται συνολικά (συντάξεις + λοιπές πηγές, π.χ. ενοίκια).

(συντάξεις + λοιπές πηγές, π.χ. ενοίκια). Η ηλικία (65+) κρίνεται με βάση το προηγούμενο έτος, όχι τη χρονιά πληρωμής.

Επίδομα 250€ – Ποιοι το λαμβάνουν & παραδείγματα

Κριτήρια (σύνοψη)

Οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 26.000€ (όλες οι πηγές).

(όλες οι πηγές). Ηλικιακό όριο: 65 ετών συμπληρωμένο έως Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους .

συμπληρωμένο έως . Το ποσό καταβάλλεται 250€ ανά δικαιούχο (π.χ. ζευγάρι = έως 500€).

Παράδειγμα ηλικίας: Αν έκλεισες τα 65 το 2024, λαμβάνεις το 2025. Αν τα έκλεισες το 2025, λαμβάνεις από το 2026.

Από ποιους φορείς προέρχονται οι περισσότεροι δικαιούχοι ΗΔΙΚΑ

Φορέας Μέση σύνταξη Σχόλιο ΟΓΑ ≈ 500€/μήνα Μεγαλύτερη συγκέντρωση χαμηλών ποσών ΟΑΕΕ ≈ 700€/μήνα ΙΚΑ ≈ 850€/μήνα ΕΤΑΑ ≈ 800€/μήνα ΝΑΤ ≈ 900–1.000€/μήνα Δημόσιο & ΔΕΚΟ–Τράπεζες Υψηλότερες Λιγότεροι αναμένεται να πληρούν τα κριτήρια

Παραδείγματα – Ζευγάρι συνταξιούχων

Σύνταξη συζύγου Σύνταξη συζύγου Ετήσιο οικογενειακό από συντάξεις Άλλες πηγές (μηνιαίο) Άλλες πηγές (ετήσιο) Συνολικό οικογενειακό Επίδομα με βάση ΜΟΝΟ συντάξεις Επίδομα με βάση ΟΛΕΣ τις πηγές 595€ 535€ 13.560€ 300€ 3.600€ 17.160€ 500€ 500€ 690€ 620€ 15.720€ 400€ 4.800€ 20.520€ 500€ 500€ 785€ 705€ 17.880€ 0€ 0€ 17.880€ 500€ 500€ 880€ 790€ 20.040€ 0€ 0€ 20.040€ 500€ 500€ 975€ 875€ 22.200€ 300€ 3.600€ 25.800€ 500€ 500€ 1.070€ 960€ 24.360€ 350€ 4.200€ 28.560€ 500€ 0€ 1.166€ 1.000€ 25.992€ 0€ 0€ 25.992€ 500€ 0€ 1.180€ 1.020€ 26.400€ 0€ 0€ 26.400€ 0€ 0€

