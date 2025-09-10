search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 08:17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά

10.09.2025 08:00

Επίδομα 250 ευρώ: Τα κριτήρια για τους δικαιούχους και οι (πολλοί) κόφτες

10.09.2025 08:00
skia
Eurokinissi

Εκτός του επιδόματος των 250 ευρώ, που θα δοθεί τον Νοέμβριο,  (και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο εφεξής), μένουν όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 65 ετών, όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά», οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024, καθώς και όσοι βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης σύνταξης. Επιπλέον, αποκλείονται μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι ΚΕΑ, επιδόματος τέκνων και χήρες ή γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, οι περισσότεροι από όσους θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ προέρχονται από Ταμεία με χαμηλότερες μέσες συντάξεις: κυρίως ΟΓΑ (περίπου 500€/μήνα), ΟΑΕΕ (≈700€), ΙΚΑ (≈850€), ΕΤΑΑ(≈800€) και ΝΑΤ (≈900–1.000€). Αντίθετα, λιγότεροι εκτιμάται ότι θα είναι οι δικαιούχοι από το Δημόσιο και τα Ταμεία ΔΕΚΟ–τραπεζών.

Τα βασικά κριτήρια

  • Ποσό: 250€ ανά δικαιούχο. Σε ζευγάρι μπορούν να καταβληθούν έως 500€ (250€ ο καθένας), εφόσον πληρούνται τα κριτήρια.
  • Εισοδηματικό όριοΟικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 26.000€ από όλες τις πηγές.
  • Ηλικιακό όριο: Πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τα 65 έτη έως τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Δηλαδή, για την καταβολή του Νοεμβρίου 2025, δικαιούχοι είναι όσοι έκλεισαν τα 65 έως 31/12/2024. Όσοι τα κλείνουν μέσα στο 2025, θα δικαιούνται το επίδομα από το 2026.

Παραδείγματα (σύνοψη)

  • Ζευγάρι με συντάξεις 880€ (σύζυγος) και 790€ (σύζυγος): οικογενειακό ετήσιο από συντάξεις 20.040€· λαμβάνουν 500€ (250€+250€), καθώς βρίσκονται κάτω από τις 26.000€.
  • Ζευγάρι με εισόδημα μόνο του ενός: 1.600€/μήνα από σύνταξη + 450€/μήνα από ενοίκιο → 24.600€ ετησίως· λαμβάνει 250€ ο/η σύζυγος με το εισόδημα, επειδή το οικογενειακό είναι κάτω από το όριο.
  • Ζευγάρι με συντάξεις 1.070€ και 960€ + 350€/μήνα από ενοίκιο: σύνολο 28.560€ ετησίως → δεν δικαιούνται(υπέρβαση ορίου). Χωρίς το ενοίκιο, το εισόδημα πέφτει στις 24.360€ και τότε λαμβάνουν 500€.

Τι να προσέξετε

  • Το επίδομα είναι εφάπαξ και αποδίδεται ανά πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια.
  • Το εισόδημα εξετάζεται συνολικά (συντάξεις + λοιπές πηγές, π.χ. ενοίκια).
  • Η ηλικία (65+) κρίνεται με βάση το προηγούμενο έτος, όχι τη χρονιά πληρωμής.

Επίδομα 250€ – Ποιοι το λαμβάνουν & παραδείγματα

Κριτήρια (σύνοψη)

  • Οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 26.000€ (όλες οι πηγές).
  • Ηλικιακό όριο: 65 ετών συμπληρωμένο έως Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.
  • Το ποσό καταβάλλεται 250€ ανά δικαιούχο (π.χ. ζευγάρι = έως 500€).

Παράδειγμα ηλικίας: Αν έκλεισες τα 65 το 2024, λαμβάνεις το 2025. Αν τα έκλεισες το 2025, λαμβάνεις από το 2026.

Από ποιους φορείς προέρχονται οι περισσότεροι δικαιούχοι ΗΔΙΚΑ

ΦορέαςΜέση σύνταξηΣχόλιο
ΟΓΑ≈ 500€/μήναΜεγαλύτερη συγκέντρωση χαμηλών ποσών
ΟΑΕΕ≈ 700€/μήνα
ΙΚΑ≈ 850€/μήνα
ΕΤΑΑ≈ 800€/μήνα
ΝΑΤ≈ 900–1.000€/μήνα
Δημόσιο & ΔΕΚΟ–ΤράπεζεςΥψηλότερεςΛιγότεροι αναμένεται να πληρούν τα κριτήρια

Παραδείγματα – Ζευγάρι συνταξιούχων

Σύνταξη συζύγουΣύνταξη συζύγουΕτήσιο οικογενειακό από συντάξειςΆλλες πηγές (μηνιαίο)Άλλες πηγές (ετήσιο)Συνολικό οικογενειακόΕπίδομα με βάση ΜΟΝΟ συντάξειςΕπίδομα με βάση ΟΛΕΣ τις πηγές
595€535€13.560€300€3.600€17.160€500€500€
690€620€15.720€400€4.800€20.520€500€500€
785€705€17.880€0€0€17.880€500€500€
880€790€20.040€0€0€20.040€500€500€
975€875€22.200€300€3.600€25.800€500€500€
1.070€960€24.360€350€4.200€28.560€500€0€
1.166€1.000€25.992€0€0€25.992€500€0€
1.180€1.020€26.400€0€0€26.400€0€0€

