Επίδομα 250 ευρώ: Τα κριτήρια για τους δικαιούχους και οι (πολλοί) κόφτες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εκτός του επιδόματος των 250 ευρώ, που θα δοθεί τον Νοέμβριο, (και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο εφεξής), μένουν όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 65 ετών, όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά», οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024, καθώς και όσοι βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης σύνταξης. Επιπλέον, αποκλείονται μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι ΚΕΑ, επιδόματος τέκνων και χήρες ή γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, οι περισσότεροι από όσους θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ προέρχονται από Ταμεία με χαμηλότερες μέσες συντάξεις: κυρίως ΟΓΑ (περίπου 500€/μήνα), ΟΑΕΕ (≈700€), ΙΚΑ (≈850€), ΕΤΑΑ(≈800€) και ΝΑΤ (≈900–1.000€). Αντίθετα, λιγότεροι εκτιμάται ότι θα είναι οι δικαιούχοι από το Δημόσιο και τα Ταμεία ΔΕΚΟ–τραπεζών.
Κριτήρια (σύνοψη)
Παράδειγμα ηλικίας: Αν έκλεισες τα 65 το 2024, λαμβάνεις το 2025. Αν τα έκλεισες το 2025, λαμβάνεις από το 2026.
Από ποιους φορείς προέρχονται οι περισσότεροι δικαιούχοι ΗΔΙΚΑ
|Φορέας
|Μέση σύνταξη
|Σχόλιο
|ΟΓΑ
|≈ 500€/μήνα
|Μεγαλύτερη συγκέντρωση χαμηλών ποσών
|ΟΑΕΕ
|≈ 700€/μήνα
|ΙΚΑ
|≈ 850€/μήνα
|ΕΤΑΑ
|≈ 800€/μήνα
|ΝΑΤ
|≈ 900–1.000€/μήνα
|Δημόσιο & ΔΕΚΟ–Τράπεζες
|Υψηλότερες
|Λιγότεροι αναμένεται να πληρούν τα κριτήρια
Παραδείγματα – Ζευγάρι συνταξιούχων
|Σύνταξη συζύγου
|Σύνταξη συζύγου
|Ετήσιο οικογενειακό από συντάξεις
|Άλλες πηγές (μηνιαίο)
|Άλλες πηγές (ετήσιο)
|Συνολικό οικογενειακό
|Επίδομα με βάση ΜΟΝΟ συντάξεις
|Επίδομα με βάση ΟΛΕΣ τις πηγές
|595€
|535€
|13.560€
|300€
|3.600€
|17.160€
|500€
|500€
|690€
|620€
|15.720€
|400€
|4.800€
|20.520€
|500€
|500€
|785€
|705€
|17.880€
|0€
|0€
|17.880€
|500€
|500€
|880€
|790€
|20.040€
|0€
|0€
|20.040€
|500€
|500€
|975€
|875€
|22.200€
|300€
|3.600€
|25.800€
|500€
|500€
|1.070€
|960€
|24.360€
|350€
|4.200€
|28.560€
|500€
|0€
|1.166€
|1.000€
|25.992€
|0€
|0€
|25.992€
|500€
|0€
|1.180€
|1.020€
|26.400€
|0€
|0€
|26.400€
|0€
|0€
Διαβάστε επίσης:
ΔΥΠΑ: Οι «Ημέρες Καριέρας» επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη – 100 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας
Κεραμέως: Από το 2026, οι εργαζόμενοι θα δουν αυξημένα καθαρά ποσά στη μισθοδοσία τους
Καθυστερήσεις και αυξήσεις κόστους κατασκευής φρενάρουν την οικοδομή στην Ελλάδα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.