ΔΕΣΦΑ: Στρατηγικό όραμα για ενεργειακή ασφάλεια, αποανθρακοποίηση και ενίσχυση περιφερειακής συνεργασίας Ελλάδας

Στη ΔΕΘ 2025, ο ΔΕΣΦΑ παρουσίασε το στρατηγικό του όραμα για την ενεργειακή ασφάλεια, τη βιώσιμη μετάβαση και τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας. Η CEO Maria Rita Galli ανέδειξε τη σημαντική αύξηση της δυνατότητας επανεξαγωγής φυσικού αερίου, τις επενδύσεις σε αγωγούς, συμπιεστές και καινοτόμες τεχνολογίες, αλλά και τη συνεισφορά του Κάθετου Διαδρόμου στην περιφερειακή διαφοροποίηση του εφοδιασμού.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάπτυξη υποδομών CCS και LNG, με στόχο την αποανθρακοποίηση και τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος.

Κατά την ομιλία της στο 5ο Thessaloniki Metropolitan Summit, η κα Galli υπογράμμισε ότι η δυνατότητα επανεξαγωγής φυσικού αερίου της Ελλάδας τετραπλασιάστηκε μέσα σε τρία χρόνια, φτάνοντας τα 8 δισ. κυβικά μέτρα μέχρι τα τέλη του 2025, χάρη σε επενδύσεις στη Ρεβυθούσα, τον τερματικό σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης και τη διασύνδεση με τον TAP και τον αγωγό ICGB.

Η CEO τόνισε τον ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι Ουκρανοί traders αγόρασαν φυσικό αέριο απευθείας από ελληνικό hub – μια μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία για το προϊόν «Route 1», που προσφέρει μακροπρόθεσμη δυναμικότητα και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συμβολή του φυσικού αερίου στην κάλυψη αιχμών ζήτησης, όταν μειώνεται η παραγωγή ΑΠΕ, υπογραμμίζει τη σταθερότητα του συστήματος, ενώ οι νέες υποδομές, όπως ο αγωγός Δυτικής Μακεδονίας, ο συμπιεστής Κομοτηνής και η υπηρεσία φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα, ενισχύουν την αποδοτικότητα και την περιφερειακή ρευστότητα.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας CCS στην Ελλάδα, με αξιοποίηση του Πρίνου και συνεργασίες με Ραβέννα και Αίγυπτο, δείχνει τον στρατηγικό προσανατολισμό προς την αποανθρακοποίηση και την καινοτομία στον κλάδο. Η κα Galli επισήμανε ότι ο ελληνικός κλάδος φυσικού αερίου παραμένει στην πρώτη γραμμή τόσο της ενεργειακής ασφάλειας όσο και της τεχνολογικής καινοτομίας.

Ο Μιχάλης Θωμαδάκης, Ανώτατος Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης, σημείωσε ότι οι ελληνικές υποδομές λειτούργησαν καθοριστικά κατά την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας τη Βουλγαρία μέσα σε μία νύχτα και διευρύνοντας την εξαγωγική δυνατότητα της χώρας.

Παράλληλα, τόνισε τις επενδύσεις σε ανανεώσιμα αέρια και σε σύγχρονες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, καθιστώντας την Ελλάδα αξιόπιστο κόμβο εισαγωγής και εξαγωγής ενέργειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τέλος, ο Γεράσιμος Αυλωνίτης αναφέρθηκε στον αναβαθμισμένο ρόλο των Διαχειριστών στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, εντός ενός διευρυμένου περιβάλλοντος αγοράς, επισημαίνοντας τη σημασία της ανάπτυξης υποδομών και της ρευστότητας.

Διαβάστε επίσης:

Fourlis: Αύξηση πωλήσεων κατά 7,7% στο 6μηνο – Οι προβλέψεις για το σύνολο του 2025

Ο Νίκος Αναστασίου Γενικός Διευθυντής στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης

The Journey of Energy: Τεχνολογία, θέαμα και ενέργεια από τη ΔΕΗ στη ΔΕΘ