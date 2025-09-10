ΗΠΑ: Συνελήφθη 13χρονος με… 23 όπλα! «Όταν γίνω 21, θα σκοτώσω ανθρώπους» (photos)

Οι αρχές κατέσχεσαν από το σπίτι ενός 13χρονου στις ΗΠΑ 23 όπλα και πυρομαχικά.

Ο 13χρονος που φέρεται να έχει εμμονή με τους δράστες επιθέσεων σε σχολεία, συνελήφθη με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και διατύπωσης απειλής.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντοπίστηκαν αναφορές του 13χρονου στις οποίες διατύπωνε την πρόθεση του να σκοτώσει.

Στις αναρτήσεις που είχε κάνει τον Ιούνιο εμφανιζόταν με όπλα και ήταν ντυμένος όπως δράστες παλαιότερων επιθέσεων σε σχολεία.

Σε δημοσίευση του είχε γράψει: «Όταν γίνω 21, θα σκοτώσω ανθρώπους», ενώ σε άλλη υπογράμμιζε: «Τελείωσε! Η ώρα μου πλησιάζει!».

Ο ανήλικος τη Δευτέρα, 8/9, βρέθηκε ενώπιον δικαστηρίου όπου δήλωσε την αθωότητα του για 5 κατηγορίες, εκ των οποίων οι 4 έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα, αλλά οι δικαστές διέταξαν την κράτηση του.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ,, οι κατηγορίες αφορούν διατύπωση απειλής για βόμβα ή βλάβη περιουσίας, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και παράνομη κατοχή πυροτεχνημάτων.

Ειδική μονάδα της αστυνομίας στις ΗΠΑ έκανε έφοδο στο σπίτι του, στη 1π.μ. του Σαββάτου (ώρα Αμερικής) στην κομητεία Πιρς, της Ουάσινγκτον στο βόρειο Σιάτλ.

Η μητέρα του, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό στο Σιάτλ, είπε πως ο γιος της δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν.

Πολλά πιστόλια βρέθηκαν αφύλακτα σε όλο το σπίτι, ενώ στους τοίχους υπήρχαν τοποθετημένα τουφέκια. Στο δωμάτιο του αγοριού, σε μια τσάντα πλάτης, που βρισκόταν κάτω από το ενυδρείο μιας χελώνας, βρέθηκαν γεμιστήρες τύπου AR με μηνύματα που αναφέρονταν σε μαζικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της πολύνεκρης επίθεσης του 1999 στο Λύκειο Κολουμπάιν, στο Κολοράντο, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Πιρς.

Η έρευνα που αφορά και τους γονείς του συνεχίζεται. «Ο εισαγγελέας θα αποφασίσει αν θα απαγγελθούν κατηγορίες στους γονείς για ακατάλληλη αποθήκευση και φύλαξη πυροβόλων όπλων», δήλωσε η αναπληρώτρια σερίφης, Κάρλι Καπέτο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ουάσινγκτον, όσοι άνθρωποι είναι κάτω των 18 απαγορεύεται να κατέχουν πυροβόλα όπλα εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, όπως το κυνήγι, τα μαθήματα ασφάλειας πυροβόλων όπλων και οι διαγωνισμοί σκοποβολής. Η μη ασφαλής φύλαξη πυροβόλου όπλου αποτελεί αδίκημα.

«Φαινόταν ότι ο ύποπτος είχε τα πάντα έτοιμα για να διαπράξει μαζική επίθεση», δήλωσε η Καπέτο. «Δεν είναι γνωστό ποιος ή τι θα ήταν ο προοριζόμενος στόχος, αλλά είναι σαφές ότι ήταν ζήτημα χρόνου».

Η μητέρα του αγοριού, η οποία παρακολούθησε την ακρόαση του δικαστηρίου, είπε σε συνέντευξη της ότι οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν μια προσπάθεια να «φαίνεται κουλ» μπροστά στους συνομηλίκους.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις το αγόρι εμφανιζόταν εγγεγραμμένο σε σχολείο για τελευταία φορά το 2021. Έκτοτε λάμβανε εκπαίδευση στο σπίτι.

