search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 16:14
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 15:26

Τα Public στηρίζουν την επαγγελματική εξέλιξη με 200 υποτροφίες αξίας 500€ μέσω της πλατφόρμας Public Courses

10.09.2025 15:26
Public

Αναγνωρίζοντας την συνεχή ανάγκη για αναβάθμιση ή επανεκπαίδευση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στο σημερινό περιβάλλον, τα Public εγκαινίασαν πρόσφατα την πλατφόρμα Public Courses για την κάλυψη των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών, των οικογενειών και των νέων. Με στόχο την παροχή ευκαιριών προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ενισχύουν την εκπαιδευτική τους πρωτοβουλία με τη διάθεση 200 εκπαιδευτικών voucher αξίας 500€ το καθένα. Η νέα πρωτοβουλία προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα σπουδών με επιδότηση διδάκτρων έως 84%.

Τα προγράμματα ξεκινούν στις 15 Οκτωβρίου και ειδικεύονται σε τομείς της σύγχρονης οικονομίας με μεγάλη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), Data Science και Business Analytics, Finance και Project Management, Digital Marketing, Human Resources με διεθνή αναγνώριση SHRM, Programming και Sports Analytics, καθώς και Business & Entrepreneurship.

 Στις παροχές της πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται:

  • 1-on-1 Mentoring από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς
  • Εξατομικευμένη υποστήριξη στη δημιουργία βιογραφικού, LinkedIn profile και στην εύρεση εργασίας (Career Coaching)
  • Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση & Credly Badge
  • Αποκλειστικές ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης και απασχόλησης

Η επιδότηση ισχύει για τους πρώτους 200 αιτούντες, ενώ οι θέσεις αναμένεται να καλυφθούν άμεσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο: https://courses.public.gr/scholarships/.

Η πλατφόρμα Public Courses δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Workearly, τη Νο1 πλατφόρμα εξατομικευμένης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, και προσφέρει μια πλήρως ψηφιακή, διαδραστική και ευέλικτη εμπειρία μάθησης. Τα Public Courses συνιστούν μια στρατηγική επένδυση σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό οικοσύστημα που υποστηρίζει τη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη, καθιστώντας τη μάθηση αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής και επαγγελματικής πορείας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Gallia
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόκαραν τα πάντα» στη Γαλλία: Μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Πάνω από 300 συλλήψεις, χημικά και οδοφράγματα (Photos/Videos)

rutte-forum-nato
ΚΟΣΜΟΣ

To NATO προειδοποιεί τη Ρωσία: Είμαστε έτοιμοι, θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους μας – Ενεργοποιήθηκε το άρθρο 4

DAGIPOLI DANCE Co (1)
ADVERTORIAL

20 χρόνια DAGIPOLI DANCE Co

sxoleio new
ΥΓΕΙΑ

Επιστροφή στο σχολείο: Δέκα χρήσιμες συμβουλές από τους γιατρούς και Παιδιάτρους της Λάρισας

Public
ADVERTORIAL

Τα Public στηρίζουν την επαγγελματική εξέλιξη με 200 υποτροφίες αξίας 500€ μέσω της πλατφόρμας Public Courses

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 16:12
Gallia
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόκαραν τα πάντα» στη Γαλλία: Μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Πάνω από 300 συλλήψεις, χημικά και οδοφράγματα (Photos/Videos)

rutte-forum-nato
ΚΟΣΜΟΣ

To NATO προειδοποιεί τη Ρωσία: Είμαστε έτοιμοι, θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους μας – Ενεργοποιήθηκε το άρθρο 4

DAGIPOLI DANCE Co (1)
ADVERTORIAL

20 χρόνια DAGIPOLI DANCE Co

1 / 3