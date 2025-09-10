search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 13:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 11:18

Τέμπη: Ο Νίκος Πλακιάς καταθέτει για τον Χρήστο Τριαντόπουλο – Η αγκαλιά από τον φίλο της οικογένειας που έχασε τα δίδυμα κορίτσια της στο Μάτι

10.09.2025 11:18
plakias-efeteio-2

Ενώπιον της ανακρίτριας του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών, διενεργεί την ανάκριση σε βάρος του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου καθώς και των τυχόν συμμετόχων του, βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Πλακιάς.

Ειδικότερα, ο κ. Πλακιάς, ο οποίος στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών έχασε τις δίδυμες κόρες του και έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση, προσήλθε σήμερα στο Εφετείο της Αθήνας όπου διεξάγεται η ανάκριση, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Τη στιγμή, μάλιστα, που ο κ. Πλακιάς περνούσε την πόρτα του Εφετείου ώστε να μεταβεί στο γραφείο της ανακρίτριας και να αρχίσει την κατάθεσή του, στενός φίλος του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που κάηκαν στο Μάτι, τον πλησίασε και τον αγκάλιασε. Όπως μάλιστα είπε στον κ. Πλακιά ο συγκεκριμένος άνδρας, αυτό του το ζήτησε ο φίλος του, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να τον καταλάβει.

Διαβάστε επίσης:

Ληστεία στο Μοσχάτο: Κουκουλοφόρος άδειασε το ταμείο σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκε

Κοινό άρθρο των δημάρχων Αθηναίων και Σόφιας: Ζητούν από την Ευρώπη δράση για τον Ιμάμογλου

Ιπποκράτειο: Πώς το «φακελάκι» με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα οδήγησε στη σύλληψη του γιατρού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
plakias-nikos
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κατέθεσε ο Πλακιάς κατά του Τριαντόπουλου – «Η μόνη λέξη που πρέπει να ακούγεται γι αυτόν είναι το “κακούργημα”»

nikites_ellines_oikonomikiolybiada4
ADVERTORIAL

Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον Διεθνή Τελικό της Οικονομικής Ολυμπιάδας

maria-korinthiou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο σύντροφός μου είναι αρσενικό – Με γοήτευσε η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του»

agiooros_limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Άγιο Όρος για πτώμα άνδρα στη θάλασσα

von_der_leyen_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευχαριστίες φον ντερ Λάιεν στην Ελλάδα για τους δασοκομάντος που έσωσαν χωριό στην Ισπανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 13:16
plakias-nikos
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κατέθεσε ο Πλακιάς κατά του Τριαντόπουλου – «Η μόνη λέξη που πρέπει να ακούγεται γι αυτόν είναι το “κακούργημα”»

nikites_ellines_oikonomikiolybiada4
ADVERTORIAL

Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον Διεθνή Τελικό της Οικονομικής Ολυμπιάδας

maria-korinthiou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο σύντροφός μου είναι αρσενικό – Με γοήτευσε η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του»

1 / 3