Ακρίβεια: Σε απόγνωση τα νοικοκυριά – Ενοίκια, διατροφή, υπηρεσίες εξατμίζουν τα εισοδήματα

Ενοίκια, διατροφή και υπηρεσίες συνεχίζουν να αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα της οικονομίας, φέρνοντας σε απόγνωση χιλιάδες νοικοκυριά. Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις για σταθεροποίηση της οικονομίας και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, το διαθέσιμο εισόδημα συνεχίζει να συρρικνώνεται με αμείωτο ρυθμό. Οι αυξήσεις στα βασικά αγαθά, σε συνδυασμό με το κόστος ενοικίων και υπηρεσιών, περιορίζουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και δυσκολεύουν την οικονομική τους διαχείριση, ενώ η δυνατότητα για αποταμίευση ή πρόσθετες δαπάνες μοιάζει όλο και πιο περιορισμένη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στο 2,9%, ελαφρώς μειωμένος από το 3,1% του Ιουλίου. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση, οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες συνεχίζουν να ασκούν έντονη πίεση στα νοικοκυριά. Η ένδυση και η υπόδηση καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών (+7,7%), ενώ οι υπηρεσίες εστίασης, καφέ και κυλικείων σημειώνουν άνοδο 6,2%.

Στον τομέα της διατροφής και των μη αλκοολούχων ποτών η αύξηση φτάνει το 2,2%, κυρίως λόγω ανατιμήσεων σε ψωμί, προϊόντα αρτοποιίας, πίτσες, κρέατα, νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά, αυγά, φρούτα, κατεψυγμένα λαχανικά, σοκολάτες και καφέ. Οι περιορισμένες μειώσεις σε ζυμαρικά, ελαιόλαδο, νωπά λαχανικά, πατάτες και καρυκεύματα δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις γενικές αυξήσεις, και το αποτέλεσμα είναι να συνεχίζεται η πίεση στην καθημερινή διατροφή των νοικοκυριών.

Αξιοσημείωτες είναι οι υψηλές ανατιμήσεις σε προϊόντα που αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής και μικρών απολαύσεων: η σοκολάτα αυξήθηκε κατά 23,2%, ο καφές κατά 18,5%, η μεταφορά με αεροπλάνο 18,1%, ενώ τα φρούτα αυξήθηκαν 11,6% και τα ενοίκια κατοικιών 10,9%. Αντίθετα, μειώσεις καταγράφονται στο ελαιόλαδο (-33,2%), στο πετρέλαιο θέρμανσης (-12,9%), στον τηλεφωνικό εξοπλισμό (-8,3%) και στις σάλτσες-καρυκεύματα (-6,8%). Οι μειώσεις αυτές όμως αποτελούν εξαίρεση και δεν αρκούν για να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά από το γενικό κύμα ανατιμήσεων.

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ) παρουσίασε αύξηση 3,1% σε ετήσια βάση, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να καταγράφονται στην ένδυση-υπόδηση (+7,9%), τη στέγαση (+4,7%) και τα ξενοδοχεία-καφέ-εστιατόρια (+4,4%). Η ετήσια αναπροσαρμογή μισθωμάτων διαμορφώθηκε στο 2,2%, προσθέτοντας νέα πίεση στα νοικοκυριά που ήδη αντιμετωπίζουν περιορισμένα περιθώρια.

Η εικόνα που προκύπτει υπογραμμίζει ότι η καθημερινότητα των πολιτών παραμένει υπό έντονη πίεση. Οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες δεν επηρεάζουν μόνο τις καθημερινές δαπάνες, αλλά δημιουργούν και μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα για την οικονομική δυνατότητα των νοικοκυριών. Η συνεχής συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος ενισχύει την αίσθηση ανασφάλειας και δυσκολεύει κάθε προσπάθεια για οικονομική ισορροπία, περιορίζοντας την κατανάλωση και επηρεάζοντας συνολικά την εγχώρια αγορά.

