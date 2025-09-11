Δίχως τέλος η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Παρά τις αποκαλύψεις, ΚΥΔ από την Κρήτη δηλώνει ορφανές εκτάσεις του Δημοσίου στα… Τενάγη Φιλίππων

Παρά τις αποκαλύψεις για τον «καταπιόνα» του ΟΠΕΚΕΠΕ, αρκετά Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Μάλιστα, ΚΥΔ από την Κρήτη δήλωσε ορφανές εκτάσεις του Δημοσίου, που διατίθενται σε ακτήμονες, βρίσκοντας “τρύπα” στο σύστημα με το ΑΤΑΚ (Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου).

Η εφευρετικότητα της απάτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος, καθώς ακόμα και τώρα, το 2025, και μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, κάποιοι συνεχίζουν και κάνουν νέες κομπίνες. Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων από την Κρήτη, που έχει εμπλακεί σε απάτες με οικολογικά σχήματα και βιολογικά προϊόντα, έφτασε να δηλώσει 400 στρέμματα κοινόχρηστες εκτάσεις στα Τενάγη Φιλίππων (!) που βρίσκεται στην Ανατολική Μακεδονία, με εκτάσεις που καλύπτουν τις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Καβάλας και Σερρών.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, πρόκειται για εκτάσεις οι οποίοι ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο, το οποίο τις παραχωρεί για καλλιέργεια σε ακτήμονες γεωργούς.

Κάποιος, λοιπόν, από την Κρήτη, βλέποντας ότι τμήμα των εκτάσεων δεν έχει δηλωθεί από ακτήμονες γεωργούς για διάφορους λόγους (π.χ. θάνατος), προχώρησε σε δηλώσεις. Και προφανώς αυτό έγινε γιατί κάποιος εκ των έσω στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στα “κλειδιά” των πληροφοριακών συστημάτων και γεωγραφικής κατανομής ακινήτων τού παρείχε πληροφόρηση.

Και η πληροφόρηση δεν αφορά μόνο στις “ορφανές” εκτάσεις, αλλά και τον χειρισμό που έχει σχεδιαστεί γι’ αυτές τις εκτάσεις σε σχέση με τον ΑΤΑΚ (Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου), που πρέπει να περιλαμβάνεται στις δηλώσεις ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, γι’ αυτές τις εκτάσεις που παραχωρούνται από το Δημόσιο υπάρχει το ζήτημα ότι δεν έχει αποδοθεί ΑΤΑΚ και μπορεί να έχουν ΚΑΕΚ ή και να έχουν αποδοθεί με διοικητική πράξη. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι αγρότες ακτήμονες στους οποίους έχει γίνει η παραχώρηση δε θα υπήρχε η υποχρέωση υποβολής ΑΤΑΚ. Σε αυτήν την “τρύπα” πάτησε ο ΚΥΔάρχης από την Κρήτη προκειμένου να καρπωθεί επιδοτήσεις.

Βέβαια, το περίεργο είναι ότι το εν λόγω ΚΥΔ, ενώ έχει εμπλακεί σε διάφορες κομπίνες (χωρίς να έχει ακόμα ποινική καταδίκη ή παραπομπή εξ όσων είναι γνωστά), συνεχίζει και έχει άδεια. Δεν είναι το μόνο ΚΥΔ ωστόσο, καθώς και ιδιοκτήτες ΚΥΔ που έχουν καταδικαστεί μετά από παραπομπή τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζουν να λειτουργούν σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

