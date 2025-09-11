Ένα αγόρι ή κορίτσι ζητάει βοήθεια κάθε δύο ημέρες από τις τηλεφωνικές γραμμές του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Ένα παιδί κάθε δύο ημέρες ζητά υποστήριξη από τις τηλεφωνικές γραμμές του “Χαμόγελου του Παιδιού” για θέματα που σχετίζονται με αυτοκτονικό ιδεασμό, αυτοκτονικότητα ή μη αυτοκτονική – αυτοτραυματική συμπεριφορά».
Τα παραπάνω αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού», που ενώνει τη φωνή του με τους διεθνείς φορείς, για να αναδείξει την αξία της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης σε ζητήματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.
Με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα πρόληψης της αυτοκτονίας (10 Σεπτέμβριου) το Χαμόγελο δίνει καίριες συμβουλές σε γονείς, δασκάλους και καθηγητές ώστε να αντιλαμβάνονται αμέσως τα σήματα SOS που στέλνει το παιδί με τη συμπεριφορά του.
«Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σοβαρότητα του φαινομένου, τη σημασία ύπαρξης σταθερών και αξιόπιστων πλαισίων υποστήριξης και τη δυνατότητα άμεσης και ουσιαστικής ανταπόκρισης», σημειώνεται στην ανακοίνωση του οργανισμού και προστίθεται: «Η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια δείχνει πως πίσω από κάθε τηλεφώνημα, κάθε μήνυμα, υπάρχει ένας έφηβος ή ένα παιδί που ζητά απλώς κάποιον να τον ακούσει. Η άμεση παρέμβαση της επιστημονικής μας ομάδας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τις οικογένειες, έχει σώσει ζωές και έχει δώσει σε παιδιά και εφήβους την ευκαιρία να συνεχίσουν να χαμογελούν».
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί γονείς και φροντιστές να βρίσκονται όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στα παιδιά, να αφουγκράζονται τις ανάγκες τους και να κινητοποιούνται, εάν εντοπίζουν ύποπτες αλλαγές συμπεριφοράς.
Οι συμβουλές του οργανισμού:
«Η ενημέρωση, η στήριξη και η ανοιχτή επικοινωνία μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Οι γραμμές υποστήριξης του οργανισμού είναι εδώ κάθε μέρα για κάθε παιδί, έφηβο και οικογένεια», καταλήγει η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».
Διαβάστε επίσης:
ΕΟΔΥ: 75 συνολικά κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 5 θάνατοι
Γεωργιάδης σε Ακρίτα και ΣΥΡΙΖΑ για τον γιατρό με το φακελάκι: «Τι θέλουν, να τον κρατήσουμε στο Νοσοκομείο έως ότου τελεσιδικήσει;»
Επιστροφή στο σχολείο: Δέκα χρήσιμες συμβουλές από τους γιατρούς και Παιδιάτρους της Λάρισας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.