ERIK TRUFFAZ QUARTET στο Half Note: Ο εμβληματικός τρομπετίστας ανοίγει την 45η σεζόν ενός χώρου… θεσμού

Ο ErikTruffaz – ένα διαμάντι της ιστορικής Blue Note Records – έρχεται στην Αθήνα με το original κουαρτέτο του, να μας δώσει ένα ξεχωριστό δείγμα των μουσικών επιτευγμάτων του, ανοίγοντας έτσι την 45η και γεμάτη εκπλήξεις σεζόν-ορόσημο, στην jazz σκηνή της πόλης, το Half Note Jazz Club. Για 5 παραστάσεις, από την Παρασκευή 10 μέχρι και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου!

Είναι σίγουρο ότι η μουσική σύνορα δεν γνωρίζει και για την jazz αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο. Ο κορυφαίος τρομπετίστας Erik Truffaz – που πρωτοπαρουσιάστηκε με το τότε κουϊντέτο του στην Ελλάδα από το Half Note Jazz Club πριν από 27 χρόνια (!) – έχει καθιερωθεί πλέον στις μέρες μας ως ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως μουσικούς, που έχουν κάνει πράξη ακριβώς αυτή την οπτική για την μουσική.

O Erik Truffaz μυήθηκε μικρός στην μουσική από τον σαξοφωνίστα πατέρα του. Η ζωή του όμως πραγματικά άλλαξε ριζικά όταν πρωτάκουσε το “Kind of Blue” του Miles Davis! Η έμπνευση που του έδωσε ο ήχος του Miles, τον οδήγησε στο Concervatoire της Γενεύης και αργότερα να γίνει μέλος της “L’Orchestre de Suisse Romande”. Η πρώτη μπάντα που έφτιαξε λεγόταν Orange και έπαιζε συνθέσεις δικές του.

Η jazz fusion προσέγγιση του σχήματος κατενθουσίασε το κοινό και η Γαλλική επιτροπή Jury du Concours National de la Defenseτου απένειμε το ‘91 ειδικό βραβείο για την jazz στη χώρα. Το Φεστιβάλ jazz του Montreaux τον παρουσίασε την ίδια χρονιά για πρώτη φορά κι από τότε αρχίζει μία καριέρα ζηλευτή για τον πολυτάλαντο μουσικό, με περιοδείες σε όλο τον κόσμο. Το 2000 υπέγραψε στην πλέον ιστορική εταιρεία δίσκων στην jazz, η Blue NoteR ecords! Οι δίσκοι του πλέον γίνονται bestsellers κι η εξέλιξη του Truffaz είναι πέραν κάθε προσδοκίας.

Από τους λίγους Ευρωπαίους καλλιτέχνες που έχουν συγκινήσει κόσμο στην Αμερική, ο Erik θα πάει εκεί και θα ηχογραφήσει και θα παίξει με τον μεγάλο Michael Brecker! Ο πολυπράγμων καλλιτέχνης μετά το 2ο άλμπουμ του στην Blue Note, ξεδίπλωσε την δραστηριότητά του πέρα από τις συναυλίες αφού πλέον δημιουργεί μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο, το μπαλέτο, κάνει συμφωνική μουσική αλλά παράγει και μεγάλη δόση ηλεκτρονικής μουσικής. Το ύφος της μουσικής του ξεφεύγει πλέον από την καθαρή jazz ή τις ταμπέλες όπως nujazz, acid, fusion ambient ή PostBop κι ακουμπά μουσικές όπως η Ινδική, η Sufi, η Αφρικανική, η ίδια η ροκ, το hiphop με ηλεκτρονική χροιά ή απλά εμπνέεται και κατευθύνεται από την φωνή!

Με περισσότερα από 25 προσωπικά άλμπουμ, πωλήσεις δίσκων που φτάνουν ή ξεπερνούν το εκατομμύριο και δεκάδες συνεργασίες, ο ErikTruffaz συνεργάζεται μ’ όλο το φάσμα των μουσικών ανά τον κόσμο κι έχει πλέον καθιερωθεί ως, μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες της σύγχρονης Ευρωπαϊκής μουσικής και κουλτούρας γενικότερα.

Στις συναυλίες του με τις οποίες ανοίγει το πρόγραμμα του Half Note Jazz Club για την περίοδο 25’ – 26’ ο ErikTruffaz έχει μαζί του το εκπληκτικό του original κουαρτέτο, που αποτελείται από τον απαράμιλλο μπασίστα και παραγωγό Marcello Giuliani,ιστορικό μέλος της μπάντας του Truffaz, αφού είναι συνοδοιπόρος του για33 χρόνια και υπεύθυνος για τον ήχο του! Μαζί του ο ξεχωριστός πιανίστας, Alexis Anérilles, και ο υπέροχος ντράμερRaphael Chassin. Με την μπάντα αυτή ηχογράφησε άλλωστε τα τελευταία κι πολύ επιτυχημένα άλμπουμ του “Rollin’” και “Clap” κομμάτια από τα οποία θα παίξει και στις συναυλίες του στην Αθήνα.

Το Half Note Jazz Club συμπληρώνει φέτος 45 ολόκληρα χρόνια στην παρουσίαση των σπουδαιότερων παγκοσμίως καλλιτεχνών της jazz, του blues και όλων των ειδών της δημιουργικής μουσικής στην γνωστή…απόσταση αναπνοής! Από τις 10 Οκτωβρίου και για 5 ημέρες, ο εμβληματικός Erik Truffaz και το κουαρτέτο του ανοίγουν με τους ευρηματικούς ήχους τους, μια σεζόν ορόσημο. Να είστε εκεί!

Erik Truffaz – Trumpet / effects

Marcello Giuliani – Bass

Alexis Anérilles – Keyboards / Piano

Raphael Chassin – Drums

www.eriktruffaz.net

Info

ERIKTRUFFAZQUARTET

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 – ΤΡΙΤΗ 14ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΈναρξηΠαρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή, Δευτέρα & Τρίτη 21:30

HalfNoteJazzClubΤριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 25€ https://www.more.com/gr-el/tickets/music/erik-truffaz-quartet/