Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας: Ήχησε το 112, εκκενώνονται οι οικισμοί Μερτίδι, Λάκκα και Τούμπα

Μήνυμα, μέσω του 112, εστάλη στους κατοίκους κατοίκους των οικισμών Μερτίδι, Λάκκα και Τούμπα, της Αχαΐας, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τις περιοχές, Κρήνη και Γρηγόρι, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση, στο Άλσος.

🔥Εκτός ελέγχου η φωτιά στην #Αχαΐα



Εντολή Εκκένωσης και δεύτερου οικισμού



⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάκκα #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Κρήνη και #Γρηγόρης



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών pic.twitter.com/ejQE1kM00B September 11, 2025

Για την κατάσβεση της φωτιάς ενισχύθηκαν και πλεόν επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άλσος της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη 42χρονος για trafficking, βιασμό και ναρκωτικά – Οι απειλές, η κακοποίηση και η εταιρεία παραγωγής ταινιών πορνό

Ηλιούπολη: Σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων για την άγρια επίθεση σε 18χρονο, χειροπέδες και σε γονείς

Αποκλειστικό – Ιπποκράτειο, η «σκοτεινή πλευρά»: Τα φακελάκια, οι καυγάδες και ένα πόρισμα – κόλαφος του 2016 που έμεινε στο συρτάρι