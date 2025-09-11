search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

11.09.2025 16:38

Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας: Ήχησε το 112, εκκενώνονται οι οικισμοί Μερτίδι, Λάκκα και Τούμπα

11.09.2025 16:38
fotia-patra-1.jpg

Μήνυμα, μέσω του 112, εστάλη στους κατοίκους κατοίκους των οικισμών Μερτίδι, Λάκκα και Τούμπα, της Αχαΐας, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τις περιοχές, Κρήνη και Γρηγόρι, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση, στο Άλσος.

Για την κατάσβεση της φωτιάς ενισχύθηκαν και πλεόν επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

vouli_ktirio_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο 20χρονος που ενεπλάκη σε καταδίωξη και εμβόλισε αστυνομικό στο Περιστέρι – Τι είπε στην απολογία του

maria-ampatzidi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συγκλονισμένη δηλώνει η Μαρία Απατζίδη του ΠΑΣΟΚ με τη δολοφονία του ιεροκήρυκα του τραμπισμού Κερκ

ap25254274941536
ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Το FBI λέει ότι βρέθηκε όπλο, αλλά ο δολοφόνος παραμένει άφαντος – Υπάρχουν καθαρά πλάνα, νεαρής ηλικίας ο δράστης

EURWPAIKO_KOINOBOULIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα κάγκελα οι ακροδεξιοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή δεν τηρήθηκε ένα λεπτό σιγής για τον Κερκ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

XARHS_DOUKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

