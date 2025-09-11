Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας: Ήχησε το 112, εκκενώνονται οι οικισμοί Μερτίδι, Λάκκα και Τούμπα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μήνυμα, μέσω του 112, εστάλη στους κατοίκους κατοίκους των οικισμών Μερτίδι, Λάκκα και Τούμπα, της Αχαΐας, προκειμένου να απομακρυνθούν προς τις περιοχές, Κρήνη και Γρηγόρι, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση, στο Άλσος.
Για την κατάσβεση της φωτιάς ενισχύθηκαν και πλεόν επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.
Διαβάστε επίσης:
Συνελήφθη 42χρονος για trafficking, βιασμό και ναρκωτικά – Οι απειλές, η κακοποίηση και η εταιρεία παραγωγής ταινιών πορνό
Ηλιούπολη: Σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων για την άγρια επίθεση σε 18χρονο, χειροπέδες και σε γονείς
Αποκλειστικό – Ιπποκράτειο, η «σκοτεινή πλευρά»: Τα φακελάκια, οι καυγάδες και ένα πόρισμα – κόλαφος του 2016 που έμεινε στο συρτάρι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.