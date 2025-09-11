Κυβερνητικές πηγές για την αίτηση της Τουρκίας για SAFE: «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί ένταξη χώρας που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ»

Στο αίτημα ένταξης που κατέθεσε η Τουρκία για το πρόγραμμα SAFE αντέδρασαν κυβερνητικές πηγές, οι οποίες αναφέρουν ότι η επικείμενη συζήτηση αφορά στο κατά πόσο θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για διμερή συμφωνία με την Ε.Ε.

«Tόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας», σημειώνουν.

Χάρη στην ενεργητική διπλωματία που ασκεί η Ελλάδα, μολονότι ο Κανονισμός Safe εγκρίνεται βάσει Συνθήκης με ειδική πλειοψηφία και άρα δεν είχαμε δικαίωμα βέτο, επιμείναμε και καταφέραμε έτσι ώστε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να μπορεί να μπει στο Safe μόνο εάν πριν ολοκληρώσει διμερή συμφωνία με την Ε.Ε. και δεν θίγονται τα συμφέροντα των κρατών-μελών», προσθέτουν.

Η Ελλάδα δια του Πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να συμπεριληφθεί σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα η οποία επισήμως απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της Ένωσης.

Διαβάστε επίσης:

Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: «Ο λαός κάνει “ταμείο” στη ζωή του καθημερινά – Γι’ αυτό δεν θα δώσει καμία ανοχή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Λατινοπούλου για δολοφονία Κερκ: Δέχομαι απειλές – Μου λένε «δες τι θα πάθεις, είσαι η επόμενη»

Πηγές ΥΠΕΝ: Μεγάλη εθνική επιτυχία η προσφορά Chevron – HELLENiQ ENERGY για έρευνες υδρογονανθράκων