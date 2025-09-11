search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 00:13
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 23:37

Κυβερνητικές πηγές για την αίτηση της Τουρκίας για SAFE: «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί ένταξη χώρας που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ»

11.09.2025 23:37
megaro-maximou

Στο αίτημα ένταξης που κατέθεσε η Τουρκία για το πρόγραμμα SAFE αντέδρασαν κυβερνητικές πηγές, οι οποίες αναφέρουν ότι η επικείμενη συζήτηση αφορά στο κατά πόσο θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για διμερή συμφωνία με την Ε.Ε.

«Tόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας», σημειώνουν.

Χάρη στην ενεργητική διπλωματία που ασκεί η Ελλάδα, μολονότι ο Κανονισμός Safe εγκρίνεται βάσει Συνθήκης με ειδική πλειοψηφία και άρα δεν είχαμε δικαίωμα βέτο, επιμείναμε και καταφέραμε έτσι ώστε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να μπορεί να μπει στο Safe μόνο εάν πριν ολοκληρώσει διμερή συμφωνία με την Ε.Ε. και δεν θίγονται τα συμφέροντα των κρατών-μελών», προσθέτουν.

Η Ελλάδα δια του Πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να συμπεριληφθεί σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα η οποία επισήμως απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της Ένωσης.

Διαβάστε επίσης:

Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: «Ο λαός κάνει “ταμείο” στη ζωή του καθημερινά – Γι’ αυτό δεν θα δώσει καμία ανοχή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Λατινοπούλου για δολοφονία Κερκ: Δέχομαι απειλές – Μου λένε «δες τι θα πάθεις, είσαι η επόμενη»

Πηγές ΥΠΕΝ: Μεγάλη εθνική επιτυχία η προσφορά Chevron – HELLENiQ ENERGY για έρευνες υδρογονανθράκων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalavryta igoumenos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Προφυλακίστηκε ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και οι άλλοι πέντε για αρχαιοκαπηλία

real marseig 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: «Υψηλού κινδύνου» ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης- Μαρσέιγ, λέει το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών

megaro-maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για την αίτηση της Τουρκίας για SAFE: «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί ένταξη χώρας που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ»

zelenski kelogg 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Ζελένσκι με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ – Τι συζήτησαν

troxaio fotia patra
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αχαΐα: Δύο οι νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση – ΙΧ τυλίχτηκε στις φλόγες, απανθρακώθηκε η οδηγός (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 00:11
kalavryta igoumenos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Προφυλακίστηκε ο ηγούμενος της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και οι άλλοι πέντε για αρχαιοκαπηλία

real marseig 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: «Υψηλού κινδύνου» ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης- Μαρσέιγ, λέει το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών

megaro-maximou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για την αίτηση της Τουρκίας για SAFE: «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί ένταξη χώρας που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ»

1 / 3