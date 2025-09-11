Πετράλωνα: Ξυλοδαρμός μαθητή στο προαύλιο Λυκείου – Ψάχνουν τους δράστες

Άγρια επίθεση δέχθηκε 17χρονος μαθητής στο προαύλιο λυκείου στα Πετράλωνα, από τέσσερα άτομα εκτός σχολείου, τα οποία αναζητούνται.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 στο προαύλιο του λυκείου, όταν οι τέσσερις πλησίασαν με άγριες διαθέσεις τον 17χρονο με τον οποίον φαίνεται να έχουν προσωπικές διαφορές.

Αρχικά τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια τον χτύπησαν, ενώ στο σκηνικό παρενέβησαν καθηγητής για να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Οι δράστες εξαφανίστηκαν ενώ έγιναν τέσσερις προσαγωγές υπόπτων στο ΤΔΕΕ Ακροπόλεως από τους πρώτους αστυνομικούς που είχαν φθάσει στο σημείο.

Εκεί είχαν φτάσει ήδη οτο θύμα και η μητέρα του προκειμένου να υποβάλλουν μήνυση, καθώς οι τρεις από τους τέσσερις ήταν πρόσωπα γνωστά στον 17χρονο: πρόκειται για ακόμη δύο 17χρονους κι έναν 19χρονο.

Το θύμα δεν γνώριζε το τέταρτο μέλος της συμμορίας.

Μέχρι στιγμής, φέρεται να έχει προσαχθεί η μητέρα ενός εκ των εμπλεκομένων.

