Το αποτύπωμα των φορολογικών μειώσεων – Πόσο πέφτει ο φόρος ανάλογα με το εισόδημα και τις άλλες παραμέτρους

Από τα 40 ευρώ για εργαζόμενο χωρίς παιδιά και εισόδημα 12.000 ευρώ μέχρι και σε 5.300 ευρώ τον χρόνο για έναν εργαζόμενο με 4 παιδιά και εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ κυμαίνονται οι μειώσεις των φόρων που επιφέρουν οι αλλαγές που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από τις μειώσεις των συντελεστών της κλίμακας ευνοούνται τα μέγιστα οι έχοντες τρία και περισσότερα παιδιά, οι νέοι έως 25 ετών και λιγότερο εκείνοι από 26 έως και 30 ετών.

Αναφορικά με τους νέους είναι σημαντικά τα οφέλη για τους εργαζόμενους ηλικίας έως 25 και έως 30 ετών.

Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία της Εurostat, το 43% των νέων ώς 30 ετών στην Ελλάδα πληρώνονται με μισθούς πείνας ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα. Πανευρωπαϊκά για να θεωρείσαι χαμηλόμισθος πρέπει να πληρώνεσαι με λιγότερο από το 60% του διάμεσου ωρομισθίου – το ίδιο ποσοστό που ισχύει και για το κατώφλι της φτώχειας

Πάντως οι νέοι έως 25 ετών θα έχουν μηδενικό φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ οι μεγαλύτεροι, ηλικίας 26 – 30 ετών, θα έχουν μειωμένο κατά 13 μονάδες τον συντελεστή για το τμήμα του εισοδήματος από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο οποίος υποχωρεί στο 9%, από 22% που ήταν. Στο πλαίσιο αυτό:

● Με εισόδημα 15.000 ευρώ, ο νέος έως 25 ετών θα έχει μείωση φόρου 1.283 ευρώ, ενώ ο 30άρης θα πληρώσει 650 ευρώ λιγότερα.

● Με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο 25άρης θα πληρώσει λιγότερο φόρο 2.483 ευρώ και ο 30άρης κατά 1.300 ευρώ.

● Με εισόδημα 30.000 ευρώ ο 25άαρης θα πληρώσει μειωμένο φόρο κατά 3.300 ευρώ και ο 30άρης κατά 1.500 ευρώ.

● Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ.

● Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ.

● Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ.

● Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1.291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ.

● Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 2.580 ευρώ.

Οι μειώσεις της φορολογίας θα γίνουν αισθητές στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους από τον Ιανουάριο του 2026, λόγω της μειωμένης παρακράτησης.

Κέρδη υπάρχουν για όλους τους φορολογούμενους, πλην εκείνων που δηλώνουν εισοδήματα έως και 10.000 ευρώ, για τους οποίους δεν αλλάζει τίποτα.

Το αφορολόγητο όριο του εισοδήματος αυξάνεται και ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και φτάνει μέχρι και σε 27.100 ευρώ για τους έχοντες τέσσερα παιδιά και άνω.

Όσα περισσότερα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη μείωση φόρου και συγκεκριμένα με εισόδημα 25.000 ευρώ:

● Ο φορολογούμενος με 1 παιδί, θα πληρώσει φόρο ύψους 3.260 ευρώ.

● Ο φορολογούμενος με 2 παιδιά θα πληρώσει φόρο ύψους 2.710 ευρώ.

● Ο φορολογούμενος με τρία παιδιά θα πληρώσει φόρο ύψους 1.720 ευρώ.

● Ο φορολογούμενος με 4 τέκνα, θα πληρώσει μηδενικό φόρο.

